Bu Sabah Gözaltına Alınan HDP'li Vekil Sibel Yiğitalp, Serbest Bırakıldı
Diyarbakır'da evinin önünde gözaltına alındığını duyuran HDP Diyarbakır milletvekili Sibel Yiğitalp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve duruşmaya katılmadığı gerekçesiyle hakkında 'Zorla getirilme kararı' çıkartılan HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, bu sabah saatlerinde merkez Kayapınar İlçesi'ndeki evinin önünde polisler tarafından gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Yiğital'in hakkındaki davanın sürdüğü Diyarbakır Adliyesi'ne götürüldü .Yiğitalp ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
HDP'li vekil kendi gözaltı haberini twitter hesabından duyurmuştu.