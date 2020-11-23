TBMM Başkanı Şentop: Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınıyorum
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TBMM Başkanı Şentop: Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınıyorum

23.11.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:08
TBMM Başkanı Şentop: Türk gemisine yapılan müdahaleyi kınıyorum

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Alman fırkateyni tarafından Türkiye'nin yük gemisine karşı gerçekleştirilen müdahale ile ilgili açıklamada bulundu. Şentop, "Ticari amaçlı Libya'ya seyreden Türk gemisine Alman fırkateyni tarafından yapılan müdahaleyi şiddetle kınıyorum. Bu modern bir korsanlık, eşkiyalık ve barbarlıktır. Türkiye, gerekli girişimleriyle bu uluslararası hukuksuzluğun ve edepsizliğin hesabını ivedi bir şekilde soracaktır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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