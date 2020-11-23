İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!
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İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!

23.11.2020 10:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:30
İçişleri Bakanı Soylu, cinayete kurban giden kadın sayısını açıklayıp isyan etti: Erkeklere sesleniyorum, kendinize gelin!

Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılan İçişleri Bakanı Soylu, 20 Kasım itibariyle 234 kadının cinayete kurban gittiğini açıkladı. Soylu, "Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin, neyi tatmin ediyorsun hangi duygunu yüceltiyorsun ayıptır" sözleriyle tabloya isyan etti.

İçişleri Bakanı Soylu Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"NEYİ TATMİN EDİYORSUN?"

Soylu, "20 Kasım itibariyle 234 kadın cinayete kurban gitti. Nereden çıktı bu kadın dövmek, nereden çıktı bu kadın cinayeti? Bunun hiçbir eğitimimizle uymadığını söylemek istiyorum. Erkeklere sesleniyorum; kendinize gelin! Neyi tatmin ediyorsun, hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır" ifadelerini kullandı.

Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Elektronik kelepçe uygulamasını İçişleri Bakanlığı kendi bünyesine aldı. Yeni yerleşkede yaklaşık 1000 kapasiteli, 400'ü Ocak ayında devreye girecek, elektronik kelepçe izleme merkezinden bu süreç takip edilecektir.

"TÜM OLAYLARI ANI ANINA TAKİP EDEBİLME KAPASİTESİNE SAHİBİZ"

2020'nin ilk 6 ayında cinayete kurban giden kadınların, yüzde 90'ı daha öncesinde kolluk birimlerimize başvurusunun olmadığı ortaya çıkmıştır. Çok yanlış bilgilendirmelerle karşı karşıya kaldığımızı ifade etmek istiyorum. Neredeyse 500 bine yakın kolluk görevlimiz var. Türkiye'nin her yanına uzanan bir teşkilatımız söz konusu. 6284 çerçevesine giren bu konudaki tüm olayları anı anına takip edebilme kapasitesine sahibiz.

"NEREDEYSE KIYAMETİ KOPARIYORUZ"

Kadın cinayetleri rakamları konusunda bize itimat etmeyen, gazetelerden bunları toplayan bir anlayış da söz konusu. Çırpınıyoruz bir şiddet olmasın diye. Bakanlıklarımızın önemli bir bölümü seferberlik ilan etmiş durumda. Her sabah bu rakamları alıyoruz. Azaltabiliyor muyuz, nerede eksiğimiz var… Hepimiz üzerine düşeni yapıyoruz. Bu nasıl böyle olur diye neredeyse kıyameti koparıyoruz. Titizleniyoruz ama maalesef bir grup siyaset ve ideoloji esirlerine yanlış rakamlar yüzünden esir kalıyoruz.

"NEDEN YANLIŞ RAKAM VERELİM?"

Biz neden bu rakamları yanlış verelim? Arttığı zaman arttı diyoruz, rakamları veriyoruz, alarm zillerini çalıyoruz.Azalınca arkadaşlarımızı motive ediyoruz. Tüm kadın cinayetlerini biz yapıyormuşuz gibi bizi suçlayanlar bu konuda acaba ne yapıyor? Sadece suçlamak siyasal şiddetin yanında acaba ne yapıyorlar?

"BU YIL %24 AZALMA VAR AMA BİZİM İÇİN 1 BİLE FAZLA"

KADES'i indirin diye yalvarıyoruz. Belki bir aile şiddeti engelleyebiliriz diye. 21. asırda her şeyin şeffaf olduğu, her şeyin takip edildiği bir asırda hala bu konuda ideolojik anlayışın esiri olanlara ve bu meseleye çelme atmak isteyenleri üzülerek izliyorum. 2016'da 304, 2019'da 336. Bu yıl 20 Kasım itibariyle 234 kadına yönelik şiddet kapsamındaki cinayetlerde kadınlar hayatını kaybetmiştir. Geçen yılın ilk 10 ayında 308'di, bu yıl 234. Yüzde 24 azalma var ama bizim için 1 bile fazla.

"HANGİ DUYGUNU YÜCELTİYORSUN?"

Erkeklere sesleniyorum: Kendinize gelin yahu. Fiziksel olarak güçlü olabilirsiniz. Böyle bir ayıp olur mu? Neyi tatmin ediyorsun? Neyi ortaya koyuyorsun? Neyini sağlıyorsun? Hangi duygunu yüceltiyorsun? Ayıptır. İşin kanuni boyutu ayrıdır ama bizim toplumumuzda çocukluğumuzdan beri analarımızın söylediği söz 'ayıptır bir daha yapma.'

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SALOSİLİN: asıl siz kendinize gelin şu avrapa uyum yasaları diye içine ettiğiniz yasaları düzeltin bakın suçlular sayenizde tutuksuz yargılanmak üzere tekrar suç işlemesi için bırakılıyor kabahatli suçlu olan siz siniz ancak halkı işinize geldiği gibi suçluyorsunuz az elinizi varsa viçdanınıza koyun ama nerde o sizde siz sadece laf üretip içraatı sıfır olan bir hükümetsiniz önce siz kendinize bi gelin heleeeee
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AHMET KURNAZ: Arkadaş anlayamamış halen bunların uyarmakla değilde eğitimle düzeleceğini,
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500
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