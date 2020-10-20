Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

20.10.2020 10:33 | Son Güncelleme: 20.10.2020 10:48
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin ile Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin ile Zap'ta düzenlenen hava harekatlarıyla PKK'lı 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Irak kuzeyi Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap'ta belirlenen 3 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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