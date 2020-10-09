7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler

09.10.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.10.2020 15:51
7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler

Kırıkkale'de 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları ortaya çıktı. Şahıslar marketten aldıkları etil alkol bazlı yüzey temizleyicilere içki aromaları karıştırıp içmişler.

Kırıkkale'de sahte içki kullandığı iddia edilen 7 kişi hayatını kaybederken, bir kişinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Konuyla ilgili Kırıkkale Valiliği'nden yapılan açıklama ile olayın detayları netleşti.

İşte konuyla ilgili Valilik'ten yapılan o açıklama:

"İlimiz Yüksek İhtisas Hastanesi'ne alkol zehirlenmesi şüphesiyle 07-08 EKİM 2020 tarihlerinde toplam (8) vatandaşımız intikal etmiş olup bu şahıslardan (7) vatandaşımız vefat etmiş, (1) vatandaşımızın tedavisi ise halen devam etmektedir.

"3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Konu ile ilgili olarak yapılan ilk araştırmada, şahısların aynı marketten temin ettikleri dezenfektan olarak kullanılan etil alkol bazlı yüzey temizleyici sıvılara içki aromaları karıştırmak suretiyle kendi yaptıkları karışımı içmeleri neticesinde zehirlenmiş oldukları anlaşılmıştır. Söz konusu olaya ilişkin olarak (3) şüpheli şahıs 09/10/2020 günü yakalanarak gözaltına alınmış ve haklarında adli ve idari işlem başlatılmış olup işlemleri halen devam etmektedir"

İZMİR'DE DE 18 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Öte yandan İzmir'de de sahte içkiden zehirlendiği öne sürülen 18 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerden 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmalar kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Mehmet Muş Fahrettin Koca Mustafa Şentop Erkan Kandemir
Magazin Sezen Aksu Ali Sürmeli Acun Ilıcalı Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Mbaye Diagne Roland Garros Hamza Hamzaoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 7 kişinin öldüğü sahte içki zehirlenmesinin detayları netleşti: Yüzey temizleyicisine içki aroması karıştırıp içmişler - Kırıkkale
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 15:51:33. #1.14#
title