Beyrut'u kana bulayan patlama sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye sahra hastanesi kurulacak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgede bir sahra hastanesi kurulacağını ve kente acil tıbbi malzeme gönderildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen patlama sonucunda yaşanan elim olay sebebiyle Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı, AFAD ve Kızılay aracılığıyla bölgeye arama kurtarma ekibi ve acil sağlık personeli sevk edilmekte, Sahra Hastanesi kurulumu planlanmakta, ayrıca ilaç ve tıbbi malzeme dahil, acil insani yardım malzemesi gönderilmektedir" ifadelerini kullandı.

Beyrut'ta meydana gelen patlama sonrası Türkiye, Lübnan'a yardıma koşan ilk ülkelerden oldu. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, korkunç olayın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgede bir sahra hastanesi kurulacağını ve kente acil tıbbi malzeme gönderildiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 100'ün üzerinde olduğu, 4 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

Kaynak: DHA