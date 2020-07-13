Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan Burdur'da koronavirüse yakalanan askerlerle ilgili açıklama yapıldı. Birliğe katılan 23 askerde Kovid-19 tespit edildiği belirtilen açıklamada, askerlerle teması olabileceği değerlendirilen kişilerin gözetim altına alındığı ifade edildi.

Burdur Valiliği, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında görev yapan bazı askerlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili bir açıklama yapıldı.

"OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "58'nci P.Eğt.A.K.lığı/Burdur'da birliğine yeni katılan yükümlülerimizden 23'ünde Kovid-19 vakası tespit edilmiş, söz konusu personel ile teması olabileceği değerlendirilenler 12 Temmuz 2020 tarihinde KYK yurtlarında gözetim altına alınmıştır. Pozitif vaka tespit edilen personelimizde herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Personelimizin durumu Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

GENEL SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Öte yandan, Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 58. Piyade Eğitim Alay Komutanlığında vatani görevini yapan bazı askerlerde Kovid-19 vakası tespit edildiği belirtilerek, "Testi pozitif çıkan askerler Burdur Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Yapılan filyasyon çalışmasında pozitif vakalarla temaslı olan askerler Kredi Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda izole edilmiş odalara alınmışlardır. Birçoğu asemptomatik olan (Hastalık belirtisi göstermeyen) askerlerimizin tamamının genel sağlık durumu iyidir" denildi.

Kaynak: DHA