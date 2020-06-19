İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
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İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı

Birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal, Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken polis ve MİT'in operasyonuyla yakalandı.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist yakalandı
19.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 19.06.2020 11:04

Şanlıurfa'da öldürülen Suruç ilçesi eski belediye başkanı Salih Tekinalp ile oğlu Sait Tekinalp'in faili ve birçok kanlı eylemin sorumlusu olarak İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Sabri Dal; Şırnak'ın Silopi ilçesinden Irak'a kaçmaya çalışırken, polis ve MİT operasyonuyla yakalandı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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