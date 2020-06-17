Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
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Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, Şule Çet'i öldürmek suçundan yargılanan Çağatay Aksu'nun ve Berk Akand'ın yerel mahkeme tarafından verilen cezalarını onadı.

Şule Çet davasında sanıkların cezası onandı
17.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:49

İstinaf Mahkemesi, Ankara'da üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), plazanın 20'nci katından düşerek ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya 'kasten öldürmek', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a ise tüm suçlarda Aksu'ya yardım ettiği gerekçesiyle 18 yıl 9 ay verilen hapis cezasını onadı.

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Kaynak: DHA

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