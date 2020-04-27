Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu
27.04.2020 17:07 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı re'sen soruşturmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da, Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cuma Hutbesi'nde ''İslam zinayı en büyük haramlardan kabul ediyor, lutiliği, eşcinselliği lanetliyor. Nedir bunun hikmeti? Hastalıkları beraberinde getirmesi ve nesli çürütmesidir, bunun hikmeti. Yılda yüzbinlerce insan gayri meşru ve nikahsız hayatın İslami literatürdeki ismi zina olan bu büyük haramın sebep olduğu HIV virüsüne maruz kalıyor'' ifadelerini kullanmıştı. Ankara Barosu da, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı insanlığın bir kesimini aşağılayıp kitlelere hedef göstermekle suçlayıp ''Sesi çağlar öncesinden gelen şahıs" nitelemesi yapmıştı.

Kaynak: DHA

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