Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş'ın eşcinsellerle ilgili ifadelerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Nefret ve ayırımcılık' ve 'Hakaret' suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı re'sen soruşturmanın ardından Diyanet İşleri Başkanlığı da, Ali Erbaş'ın cuma hutbesinde eşcinseller ile ilgili sözlerine tepki gösteren Ankara Barosu yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu.