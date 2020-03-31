fizy ve TV+ milyonlarca eve müzikle hayat katıyor
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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, TV, Magazin

fizy ve TV+ milyonlarca eve müzikle hayat katıyor

Turkcell hayatın evde sürdüğü bugünlerde herkese iyi gelecek projelerine yenisini ekledi.

31.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:31
fizy ve TV+ milyonlarca eve müzikle hayat katıyor

Turkcell hayatın evde sürdüğü bugünlerde herkese iyi gelecek projelerine yenisini ekledi. #EvdeHayatVar konserlerinde ünlü sanatçıların evden gerçekleştirdiği performanslar fizy ve TV+'tan yayınlanıyor.

Dijital operatör Turkcell, #EvdeHayatVar çağrısıyla uyumlu şekilde herkesin iyi zaman geçirmesi için seçenekler sunmaya devam ediyor. fizy ve TV+ her akşam ünlü sanatçıların evlerinden verdikleri konserleri yayınlamaya devam ediyor. Can Ozan ve Tepki gibi yeni dönemin öne çıkan isimlerinin yer aldığı performans serisi bu akşam 21.30'da Simge ile devam edecek. Konserler fizy ve TV+ uygulamalarında izlenebilecek.

Ataç Tansuğ: "Hayatı evlere getirmeye devam edeceğiz"

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, "Kullanıcılarımızın evde geçirdiği zamanları daha değerli ve keyifli kılmak adına dijital platformlarımızda birbirinden faydalı ve eğlenceli içerikler sunmaya devam ediyoruz. Şimdi de fizy ve TV+ ile ile #EvdeHayatVar kampanyamız kapsamında, ülkemizin değerli müzisyenlerini evlerinden verecekleri canlı konserler ile milyonlarla buluşturuyoruz. Hayatı evlere getirmeye devam edecek ve güzel vakit geçirmek isteyen herkese unutamayacakları anlar yaşatacak. Bu dönemi birbirimize kalben sarılarak hep birlikte aşmak için çalışıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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