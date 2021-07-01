Fiziksel görüntüsünü eleştirenlere seslendi: "Sizce ben kaç kiloyum?"

'NORMALLEŞTİRMEK İSTEDİM'31 yaşındaki Rexha, lacivert renkli iç çamaşırı giyerek kamera karşısına geçti ve çektiği videoyu Tiktok hesabından paylaştı.

'NORMALLEŞTİRMEK İSTEDİM'

31 yaşındaki Rexha, lacivert renkli iç çamaşırı giyerek kamera karşısına geçti ve çektiği videoyu Tiktok hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, "Sizce ben kaç kiloyum?" diye takipçilerine sordu. Bebe Rexha daha sonra da 75 kilo olduğunu belirterek "Bu durumu normalleştirmek istediğini" belirtti.

ARKADAŞININ ŞARKISI EŞLİĞİNDE DANS ETTİ

Bebe Rexha, kıvrımlı bedenini gözler önüne sererken, takipçilerine de "kilosunun, kimseyi ilgilendirmediğini" vurguladı. Rexha, videoda meslektaşı Nicki Minaj'ın Good Form adlı şarkısı eşliğinde dans etti.

KİMSE ELBİSE DİKMEK İSTEMEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, 2019 yılında, modacıların kendisini fazla kilolu ve kalçasını da 'fazla büyük' diye nitelendirerek Grammy gecesi için kıyafet dikmeyi reddettiklerini belirtmişti.

AYRIMCILIKLA SUÇLADI

Anlattığıra göre Bebe Rexha, Grammy töreni için hazırlıkları sırasında ünlü moda firmalarının kapısını çaldı. Ancak daha sonradan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Modacılar benim bedenimin iri olduğunu söyleyerek Grammy gecesi için kıyafet hazırlayamayacaklarını belirttiler. Bu ayrımcılıktır" demişti.

KALÇASI BÜYÜK OLDUĞU İÇİN İDDİASI

Bebe Rexha, 2019 yılında, yaklaşan Grammy ödül törenine hazırlıklarını sürdürürken hiç beklemediği bir sorunla karşılaştı. Bunun nedeni ise moda tasarımcılarının "kalçası büyük" olduğu için onu giydirmeye yanaşmamasıydı. Sosyal medya sayfasından gelişmeleri duyuran Bebe Rexha, ekibinin aylardır ödül gecesi giyeceği giysi için bir moda tasarımcısı aradığını belirterek "Ama hiçbiri benim kırmızı halı kostümümü tasarlamayı kabul etmedi" dedi.

'KİMSEYE BUNU SÖYLEYEMEZSİNİZ'

Rexha, paylaştığı videoda özellikle de kalçasının fazla geniş bulunduğunu belirtti. Rexha "Eğer benim giyim tarzımı ya da müziğimi beğenmiyorsanız, bu olabilir. Ama hiç kimseye "model gibi değilsin sana giysi hazırlayamam" diyemezsiniz" diye seslendi.

SONUNDA BİR KIYAFET BULDU

Bebe Rexha, "Biz her bedende güzeliz, kilolu ya da zayıf. ve benim büyük beden kalçam da Grammy törenine gidecek" dedi. Rexha, o yıl Grammy törenine dikkat çekici bir elbiseyle katılmıştı.

Kaynak: Hürriyet