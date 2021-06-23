Fırtınadan devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı, 4 büyükbaş hayvan akıma kapıldı
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Fırtınadan devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı, 4 büyükbaş hayvan akıma kapıldı

Fırtınadan devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı, 4 büyükbaş hayvan akıma kapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'nın Emet ilçesinde fırtına nedeniyle yıkılan ağaç elektrik tellerini kopardı, sel sularına düşen elektrik telleri 4 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Kütahya'nın Emet ilçesinde fırtına nedeniyle yıkılan ağaç elektrik tellerini kopardı, sel sularına düşen elektrik telleri 4 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bahatlar köyünde köy içerisinde aniden başlayan fırtına sonrası yağmur yağmaya başladı. Kısa sürede sele dönen yağış fırtınayla beraber kavak ağacının elektrik tellerinin üzerine devrilmesine neden oldu. Elektrik tellerinin sel sularına teması sonra yoldan sel sularından geçen büyükbaş hayvanlar elektrik akımına kapıldı. Olayda Hasan Bayraktar'a ait 2, Mehmet Karataş ve Ahmet Karataş'a ait birer büyükbaş hayvan telef oldu.

Çobanın bağırışına olay yerine koştuklarını belirten görgü tanıklarından Hüseyin Acar, "Çobanın bağırışına köydeki çayıra doğru koştuk. Şiddetli yağış ve fırtınada hayvanları kurtarmaya çalıştık. Çok sayıda vatandaşımızın malı artık eve dönüyordu. 4 büyükbaş hayvan olay yerinde telef oldu. Eğer teller koptuğunda ilk zaman ana şartel atmasa, olay yerine koşan çok sayıda vatandaşımız zarar görebilirdi" dedi.

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek olay sonrası Bahatlar köyüne gidip incelemelerde bulundu. Oluşan selde tarım arazilerinin de zarar gördüğü bildirildi. - KÜTAHYA

Fırtınadan devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı, 4 büyükbaş hayvan akıma kapıldı
Fırtınadan devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı, 4 büyükbaş hayvan akıma kapıldı
Fırtınadan devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı, 4 büyükbaş hayvan akıma kapıldı
Fırtınadan devrilen ağaç elektrik tellerini kopardı, 4 büyükbaş hayvan akıma kapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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