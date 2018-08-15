Fırtınada Evleri Yıkılan Aile Uzanacak Yardım Elini Bekliyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Temmuz ayında meydana gelen şiddetli yağmur ve fırtınada evlerinin tavanı uçup duvarları yıkılan Çalış ailesi kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

Kadirli ilçesinde 21 Temmuz günü şiddetli fırtına ve sağanak yağışta bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar kökünden sökülerek otomobillerin üzerine düştü. İlçeye bağlı Yeşiltepe mahallesinde ikamet eden Uğur Kaya Çalış ve Meryem Çalış'a ait evin ise çatısı yerinden söküldü, duvarları yıkıldı. O esnada evde olan karı-koca ise kendilerini dışarı atarak canlarını zor kurtardı. Bir çok eşyası çöken duvarların altında kalıp yağıştan zarar gören Çalış ailesi, kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor. Evleri yıkıldığından dolayı dışarıda kalan ve komşularına ait atıl bir evde yaşamlarını sürdüren aile evlerinin yeniden yapılmasını istiyor.

Ev sahibi Uğur Kaya Çalış, yaşadığı can sıkıntısı ve korkunun ardından ise kalp krizi geçirdi ve bir süre hastanede tedavi gördü. Yaşanan doğal afet sırasında evde olduğunu belirten Meryem Çalış, "Önce büyük bir gürültü koptu. Sonra fırtına çatıyı alıp uçurdu. Havaya baktım gökyüzü görünüyor. Kendimi dışarı zor attım. Bütün eşyalarım gitti, kullanılmaz hale geldi. Ben hayırsever insanlardan ve yetkililerden yardım bekliyorum" şeklinde konuştu. Uğur Kaya Çalış ise "Doğal afette evim uçtu. Evim bu halde kaldı. Ben gereken yerlere müracaat ettim. Yetkililerde geldi tutanaklarını tuttu ama şu ana kadar bir yardım da gelmedi. Ben yetkililerin yardımlarını bekliyorum. Evim bu halde" dedi. - OSMANİYE