Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı
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Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı

Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktıİngiltere, (DHA)- Britanya genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor.

12.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 12.02.2020 13:39
Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı

Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı

, ()- genelinde etkili olan Ciara fırtınası etkisini sürdürüyor. İskoçya'da yüksek hızda esen rüzgarlar, Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu.

Britanya Adası'nda etkini sürdüren Ciara fırtınasında hızı saatte 100 kilometreyi geçen şiddetli rüzgarlar, İskoçya'daki Lum Şelalesi'nin yukarıya doğru akmasına neden oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, şelaleden akan suların gökyüzüne doğru yükseldiği görüldü.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Fırtına nedeniyle şelale yukarıya doğru aktı
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