Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor

İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN - Haberler | Güncel

Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar çiçek açan meyve ağaçlarını vurdu, üreticiler yüzde 25'lik ağaçlarını vişne bahçesinde bir ağacı devirirken, onlarca ağacın ise meyveleri döktü Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar...

Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor

Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar çiçek açan meyve ağaçlarını vurdu, üreticiler yüzde 25'lik ağaçlarını vişne bahçesinde bir ağacı devirirken, onlarca ağacın ise meyveleri döktü

SİVAS - Sivas'ta etkili olan şiddetli rüzgar vişne bahçesinde bir ağacı devirirken, onlarca ağacın ise meyveleri döktü.

Kentte iki gün önce etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde birçok çatı uçtu, araçlar zarar gördü. Fırtınadan çiçek açan meyve ağaçları da olumsuz etkilendi. Sivas Merkeze bağlı Çukurbelen köyündeki 70 dönümlük arazide yer alan vişne bahçesi de şiddetli rüzgardan nasibini aldı. Rüzgarın etkisiyle bir vişne ağacı devrildi, yüzlerce ağacın çiçekleri döküldü. Bahçe sahibi Cemal Coşkun, yüzde 25 oranında bir ürün kaybının olduğunu ifade etti. Coşkun zararının telafi edilmesi için sigortaya başvurduğunu ve hasar dosyası açtırdığını söyledi.

"Çıkan fırtınadan dolayı ağaçlarımızın çiçekleri döküldü"

Bahçe sahibi Cemal Coşkun, çıkan fırtınadan dolayı ağaçların çiçeklerinin döküldüğünü ifade ederek, "Hava günlük güneşlikti, akşam çıkan fırtınadan dolayı ağaçlarımızın çiçekleri döküldü. Ağaçlarımız kırıldı, oldukça hasarımız var. Ağaçlarımız sigortalı olduğundan dolayı eksper istedik. Hasar dosyası açtırdık. Şuanda oldukça bir sıkıntımız var. Yaklaşık yüzde 20-25 civarında dökülen çiçek var. Sigorta ne hasar verir bakalım. Hasar verirse ödeme yapıyorlar, vermezlerse ödeme yok. Sivas'ta iklim şartları günü günün tutmuyor. Bir günde hava şartları değişti. Bugün da hava sıcaklığı eksi 2-3 gösteriyor. Don olursa ondan da sıkıntı çekebiliriz. Bahçe çok büyük olduğu için çözüm yok. Normalde ateş yakıyorlar ama bizim burada ateş yakılacak bir durum yok. Çok büyük ateşler yakmamız lazım. O kadar da gücümüz yok" diye konuştu.

Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor
Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor
Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor
Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ERDEN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump Süleyman Soylu Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Özcan Deniz Burcu Biricik
Spor Cyle Larin Cüneyt Çakır Burak Yılmaz Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Fırtına meyve bahçelerini vurdu, yüzde 25 ürün kaybından endişe ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:54:03. #1.15#

title