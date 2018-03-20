Fırtına Deresi'ne 230 Bin Yavru Alabalık Bırakıldı

Rize'de Fırtına Deresi'ne 230 bin yavru kırmızı benekli alabalık bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce orman içi sularda tabii ve endemik alabalık türlerin korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanımı ilkesi çerçevesinde üretim ve tabiata salım çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Doğal Alabalık Üretilmesi, Yetiştirilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında Trabzon'un Maçka ilçesindeki Altındere Doğal Alabalık Yetiştirme İstasyonu'nda üretilen 230 bin yavru kırmızı benekli alabalığın Fırtına Deresi ve yan kol derelerde yeterli popülasyon yoğunluğuna ulaşılması maksadıyla Tar ve Çat Vadisi'nde suya bırakıldığı ifade edildi.

Fırtına Deresi ve yan kol derelerde yeterli kırmızı benekli alabalık popülasyon yoğunluğuna ulaşılması için yapılan çalışmalarla bu yıl 750 bin yavru alabalığın bırakılmasının hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, bu hedef doğrultusunda ise çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:

"Balık salım çalışmaları ülke genelinde uygulanan bir proje. Fırtına Deresi, bu balık türümüzün tabii yetişme alanları arasında bulunuyor. Biz de yaptığımız salım çalışmaları ile sularımızda yeterli sayıları yakalamaya çalışıyoruz. Salımları yaparken büyük bir hassasiyet içinde büyütülen yavru alabalıkların bırakılacakları suyun uygun sıcaklıkta olup olmadığı kontrol ediyor ve daha sonra salımı gerçekleştiriyoruz. Proje, orman içi sulardaki tabii alabalık popülasyonlarını artırarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacak. Proje ile bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması, tabii türlerimizin tanıtımı ve farkındalığın arttırılması ile sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi hedefleniyor."