Fırıncın Karısı filminin konusu nedir? Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı nerede çekildi? Fırıncının Karısı ne zaman çekildi?

Başrollerinde Çok Güzel Hareketler Bunlar ve Güldür Güldür Show ekibinin sevilen oyuncuları olan Türk komedi filmi, Fırıncının Karısı hakkında merak edilenleri sizler için mercek altına aldık. Peki, Fırıncın Karısı filminin konusu nedir? Fırıncının Karısı oyuncuları kimler? Fırıncının Karısı nerede çekildi? Fırıncının Karısı ne zaman çekildi?

27 Eylül 2019 tarihinde sinemada vizyona giren Fırıncının Karısı komedi filmi, televizyonda da beyazperde de gördüğü ilgiyi görüyor. Bu akşam 20:00'da Kanal D ekranlarında seyircilerle buluşacak olan filmde, Alper Kul, Büşra Pekin ve Korhan Herduran gibi BKM'nin sevilen oyuncuları yer alıyor. Fırıncının Karısı filminin senaryosunu Murat Taşkent kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Murat Onbul oturuyor.

FIRINCININ KARISI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Fırıncının Karısı, hareketlerinden şüphelendiği kocasını takip etmeye karar veren genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Naif bir kadın olan Ferdane'nin, kocası fırıncı Mustafa ile sıradan bir yaşamı vardır. Maskülen ve kıskanç bir adam olan Mustafa'nın davranışlarına alışan Ferdane, bir süre sonra beklemediği durumlarla karşı karşıya kalır. Kocasında büyük değişiklikler fark eden Ferdane, bunun geçici bir şey olduğunu düşünse de işler pek de onun düşlediği gibi değildir. Olduğunun tam aksi davranışlar sergileyen Mustafa'nın bu hali Ferdane'yi büyük bir meraka sürükler.

Kocasındaki değişimin nedenini öğrenmek isteyen Ferdane, Mustafa'yı takip etmeye karar verir. Kendisine yardım etmesi için kardeşi Ramazan'ı da yanına alan Ferdane, kocasını peşine düşer. Bu sırada, İsmail'in kötürüm ablası, kızı Hacer ve büyücü "Vahdi Dede"nin de olaya karışması işlerin daha da karışık bir hal almasına neden olur. Tüm bu kargaşaya neden olan olayın açığa çıkmasıyla Mustafa, Ferdane ve Ramazan, kendilerini büyük bir maceranın içinde bulur.

FIRINCININ KARISI OYUNCULARI KİMLER?

Alper Kul

Büşra Pekin

Korhan Herduran

Ferdi Sancar

Seda Türkmen

Beyti Engin

Ayça Koptu

FIRINCININ KARISI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Fırıncının Karısı'nda yer alan araçlar Çankırı plakalı olsa da, film aslında Sarıyer'den Üsküdar'a, İstanbul'un ne kadar büyükşehir atmosferi dışında kalmış bölgesi varsa bu bölgelerde çekildi. Filmde hikayenin Çankırı'da geçtiği havası verilmek istemiş.

FIRINCININ KARISI NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

2019 tarihinde vizyona giren film, 2018 yılı itibari ile çekilmeye başlandı.