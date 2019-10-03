Fırat Üniversitesi'nde TÜBİTAK eğitimi

03.10.2019 11:25

Fırat Üniversitesi'nde (FÜ) sağlık bilimleri alanında "TÜBİTAK için Araştırma Proje Önerisi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi" yapıldı.



FÜ Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitime, Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Hasar, TÜBİTAK Proje Eğitimi Koordinatörü Prof. Dr. Engin Şahna, üniversitelerden öğretim üyeleri katıldı.



Eğitimin amacının sağlık bilimleri alanında uluslararası ve TÜBİTAK programlarına proje yazma ve yürütme süreçlerinin tüm aşamalarında katılımcıların yetkinliğini artırmak olduğunu belirten Koordinatör Prof. Dr. Engin Şahna, düzenlenen eğitimde 13 farklı üniversiteden 50 kişinin yer aldığını söyledi.



2013 yılından itibaren başlayan proje eğitimlerinin her yıl artarak devam ettiğini anımsatan Rektör Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ ise, bu proje etkinlikleri sayesinde Fırat Üniversitesinin TÜBİTAK ve diğer Uluslararası kuruluşlardan aldığı destek miktarının arttığını aktardı.



Üniversitelerinde nicelikten ziyade niteliği önemseyen bir yönetim modeli sergilediklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Demirdağ, sıradan olmak yerine farkındalık oluşturmak gerektiğinin altını çizdi.



3 gün sürecek olan proje kapsamında, Atatürk Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, İnönü Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hakan Parlakpınar, Prof. Süleyman Sandal, Prof. Dr. Cemil Çolak, Doç. Dr. Suat Tekin, İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ertuğrul Kılıç ve Fırat Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kazım Şahin'in eğitimci olarak yer aldığı kaydedildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA