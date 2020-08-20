Fırat, park çalışmalarını yerinde inceledi Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yapımı devam eden park ve bahçeleri yerinde incelemelerde bulundu.

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, yapımı devam eden park ve bahçeleri yerinde incelemelerde bulundu.

Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Fırat Demir'in adını taşıyan, 5 bin metrekare alana sahip parkta çocuklar için oyun alanı, aileler için oturacak ve dinlenecek bank ve kamelyalar ile kafenin de bulunduğu parkta incelemelerde bulunan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, henüz tamamlanmamasına rağmen parka gelen aileler ve çocuklarla sohbet etti.

Park çalışmaları ile ilgili olarak bir açıklama yapan Başkan Fırat, Samsatlı bir şehidin adının yaşatılmasının gençler ve çocuklar üzerinde olumlu etki bırakacağını belirterek, milli ve manevi değerlere sıkı sıkıya bağlı bir nesil yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Fırat, "Bizim geleceğimizin teminatı çocuklarımızdır. En büyük yatırımı onlara yapmamız gerekiyor. Bu çocuklarımızın aileleri ile birlikte sağlıklı, temiz ve faydalı bir ortamda vakit geçirebilmelerini temin etmek amacıyla ilçemize büyük bir park kazandırıyoruz. Bu parkımıza ise şehidimiz Fırat Demir'in adını verdik. Yakın bir zamanda parkımız tamamlanacak ve hizmete sunulacak. Halkımız hizmetin en iyisine layıktır. İki yıl sonra Samsat ilçesine gelen vatandaşımız burayı tanımakta güçlük çekecek. Biz inanıyoruz, çalışıyoruz ve başaracağız inşallah" diye konuştu.

Park çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Fırat'ın çalışmalarından memnun olduklarını belirten çocuklar ve aileleri ise kendisine teşekkür ettiler. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA