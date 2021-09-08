Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev

Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev Şehidin annesi torununu tabut başına getirip, "Yavrunu getirdim, kalk da kokusunu al" diyerek gözyaşı döktü Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer...