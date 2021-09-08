Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev
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Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev

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Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev Şehidin annesi torununu tabut başına getirip, "Yavrunu getirdim, kalk da kokusunu al" diyerek gözyaşı döktü Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer...

Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev

Şehidin annesi torununu tabut başına getirip, "Yavrunu getirdim, kalk da kokusunu al" diyerek gözyaşı döktü

TOKAT - Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit için helallik alındı.

Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev
Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev
Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev
Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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