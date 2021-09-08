Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev
Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev Şehidin annesi torununu tabut başına getirip, "Yavrunu getirdim, kalk da kokusunu al" diyerek gözyaşı döktü Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer...
Fırat Kalkanı Harekatı şehidine son görev
Şehidin annesi torununu tabut başına getirip, "Yavrunu getirdim, kalk da kokusunu al" diyerek gözyaşı döktü
TOKAT - Suriye'nin El Bab kentinde Fırat Kalkanı bölgesinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit için helallik alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı