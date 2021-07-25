Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
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Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da

Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal - Haberler | Güncel

FIRAT Kalkanı bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın (23) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

FIRAT Kalkanı bölgesinde teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın (23) cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi. Nişanlı olan Arslan'ın eylülde düğün yapmayı planladığı belirtildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Emrah Arslan'ın cenazesi, Gaziantep'teki törenin ardından askeri uçakla Amasya Merzifon Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen törene annesi Sebahat ve babası Mürsel Arslan, nişanlısı Esra Akçay, 7 kardeşi ve yakınları katıldı. Şehidin cenazesi, defnedilmek üzere karayoluyla memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine gönderildi.Şehit Arslan'ın cenazesi, ikindi namazı sonrası Çorakdere Mahallesi Osmandere Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. 


Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da
Şehit Sözleşmeli Er Arslan'ın cenazesi memleketi Samsun'da

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak Öcal

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