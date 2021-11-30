Fırat Kalkanı harekat bölgesinde gazi olan asker baba evinde

FIRAT, MALATYA (İHA) - Fırat Kalkanı harekatında, askeri araçla hareket halindeyken PKK-YPG saldırısında yaralanan 8 askerden biri olan Uzman Çavuş Engin Ertuğrul, tedavisinin ardından Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Çitgöl beldesindeki baba evine getirildi.

Gaziantep'in ardından Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 ay tedavi gören Ertuğrul, baba ocağına kavuşmanın sevincini yaşadı. Babası Halil ve annesi Güler Ertuğrul'a sarılarak hasret gideren Gazi Engin Ertuğrul, 24 Temmuz 2021 tarihinde Fırat Kalkanı Harekatı'nda teröristlerce askeri araç kirpiye yapılan saldırıda yaralandığını ifade etti. Ertuğrul, "Çok şükür Allah'ım bu günleri gösterdi, gazilikle bizi onurlandırdı, evimize yuvamıza geldik. Tedavilerimiz tekrar devam edecek. Vatan, millet için dimdik ayaktayız, çağrılırsam yine giderim. Kirpi aracında yanımda şehit olan silah arkadaşlarıma Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun inşallah. Ailelerine sabır diliyorum. Her zaman onların yanında oldum. Benimle birlikte yaralanan silah arkadaşlarıma da acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Çitgöl Belde Belediye Başkanı Güray Güner, "Beldemizin kahraman evladı Engin Ertuğrul, Suriye'nin El-Bab ilçesinde hain teröristlerin saldırısı sonucu yaralandı. Gaziantep ve GATA'daki tedavisinin ardından Rabbime şükürler olsun, beldemize ve ailesine kavuştu. Engin evladımızı tekrar göreve çağırsalar, vatan için bayrak için kanının son damlasına kadar savaşır. Bu kahramanlarımız olduğu sürece, vatanımıza, bayrağımıza göz dikemeyecekler, diktirmeyeceğiz" diye konuştu.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, 24 Temmuz 2021 tarihinde bir üst bölgesine intikal halinde olan Kirpi aracına yapılan hain saldırı sonucu İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit olmuş, aralarında Simavlı İstihkam Uzman çavuş Engin Ertuğrul'un da bulunduğu 8 askeri personel yaralanmıştı.

(Mehmet Emin İncekulak/ İHA)