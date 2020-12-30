Fırat Çakıroğlu kimdir, ne zaman öldü, mezarı nerede? Fırat Çakıroğlu'nun katili kimdir? Fırat Çakıroğlu hayatı ve biyografisi!
Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde eğitim gördüğü sırada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusuydu ve 4. sınıftaydı. Peki, Fırat Çakıroğlu kaç yaşında? Fırat Çakıroğlu neden öldü, ne zaman öldü? İşte, detaylar...
Çakıroğlu, 1991 yılında Konya'da doğdu ve tek çocuktu. Öğretmen olan annesi nedeniyle öğrencilik yıllarının bir kısmını Diyarbakır'da geçirdi. Öğrencisi olduğu Ege Üniversitesi'nde yaşanan olaylar sırasında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.
FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?
Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğuydu. 1996 yılında öğretmen olan annesi nedeniyle Diyarbakır'da ilkokul yıllarını geçirdi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alan Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.
FIRAT ÇAKIROĞLU NE ZAMAN ÖLDÜ, NEDEN ÖLDÜ?
Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak hayata veda eti. Cinayetin sanığı 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
FIRAT ÇAKIROĞLU'NUN MEZARI NEREDE?
Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Çakıroğlu, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde Bornova'da bulunan Pınarbaşı Mezarlığı'ndaki mezarı başında anılıyor.
Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'da spor merkezine, Nazilli'de bir parka verildi. İzmir'in Menderes'de bir spor tesisine de adı verildi.