Fırat Çakıroğlu kimdir, ne zaman öldü, mezarı nerede? Fırat Çakıroğlu'nun katili kimdir? Fırat Çakıroğlu hayatı ve biyografisi!

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Ege Üniversitesi Tarih Bölümünde eğitim gördüğü sırada bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusuydu ve 4. sınıftaydı. Peki, Fırat Çakıroğlu kaç yaşında? Fırat Çakıroğlu neden öldü, ne zaman öldü? İşte, detaylar...