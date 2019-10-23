Fırat Arslan, kimsesiz çocuklar için ringe çıktı

23.10.2019 21:30

Türk boksör Fırat Arslan, kimsesiz çocuklar yararına Almanya'nın Pforzheim kentinde ringe çıktı. Eski Porsche yöneticilerinden Uwe Hück ile kıran kırana bir mücadele verdiler.

Müsabaka öncesi izleyicilere gerçek bir maç yaşatacaklarını belirten Uwe Hück, söylediğini yaptı. Karşılaşma sırasında kafa kafaya çarpışan sporculardan Uwe Hück'un alnında açılma meydana geldi ancak maçı bırakmayarak mücadeleye devam etti. Karşılaşma sonunda her iki sporcunun da elini kaldıran hakem, "Bu maçta kaybeden yok, herkes kazandı fakat en önemlisi de yardıma ihtiyacı olan kimsesiz çocuklar kazandı, bunun mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

FIRAT ARSLAN: "YARDIM ETMEK HUZUR VERİYOR"

Salonu dolduran seyirciler her iki sporcuyu da ayakta alkışlarken, Fırat Arslan, böylesi anlamlı bir gecede görev almanın kendisini mutlu ettiğini söyledi. Arslan, "İhtiyacı olanlara yardımcı olabilmek insana büyük bir huzur veriyor. Şu an o huzuru yoğun bir şekilde yaşıyorum. Uwe Hück'ün alnındaki açılma bizi biraz gerdi ancak doktorlar önemli bir şey olmadığını söyleyince rahatladık. Gelecek yılın başında yıllardır hayalini kurduğum bir hedefime ulaşabilmenin büyük mutluluğu içerisindeyim. 8 Şubat'ta dünya şampiyonluk maçına çıkıyorum. Bu karşılaşma hem benim ve hem de ülkemiz için çok büyük anlam taşıyor. Dünyadaki tüm rekorları kırmak için ringe çıkacağım. Gelişmeleri önümüzdeki günlerde buradan açıklayacağız" dedi.

VEDAT ALYAZ: "EFSANE İSİMLER DESTEK VERDİ"

Fırat Arslan'ın basın danışmanı Vedat Alyaz ise aynı gece 28 sporcunun daha ringe çıktığını belirterek, "Ukrayna ve Almanya amatör boks takımları da ringde sahne aldılar. Ayrıca kick boks ve thai boks maçları gerçekleşti. Seyirciler birbirinden çekişmeli maçlara tanıklık etmenin mutluluğunu yaşadılar. Geceye eski dünya şampiyonlarından Arthur Abraham da katılırken, dünya şampiyonu Mahmoud (Manuel) Charr, Almanya'da çok sevilen Türk komedyen Bülent Ceylan, eski dünya şampiyonu Vladimir Klitshko ve çok sayıda efsane isim de görüntülü telefon sistemi ile katılarak sporcumuz ve emeği geçenleri tebrik ettiler" diye konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA