Firari Suç Örgütü Lideri Fırat Delibaş Yakalandı
Firari suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis tarafından bir adamıyla beraber İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı.
Firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis tarafından bir adamıyla beraber İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı.
İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt elebaşı Fırat D. ve yanındaki bir kişi yakalandı.
EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beyoğlu'nda bir adrese düzenlenen baskında, organize suç örgütü elebaşı Fırat D. ile yanındaki bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.
YORUMLAR (63)
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Adami kahraman yaptilar ülkeye zararli haseretCevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
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Fırat öyle kolay yakalanmaz anlaşmalı yakalanmiştır üç gün sonra çıkarCevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
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fırat abı gırdıgı gıbı cıkmasınıda bılır ınsallah allah yardımcısı olsun fırat abımızınCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
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Bu zamanin mafyalari da hep donme gibi. Biri botoks yaptirir biri kas aldirir bune la.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Emrime 100 polis versinler, ülkede 1 ayda mafya, çete bırakmam. Ülkemiz iskandinaf ülkeleri gibi huzurlu olur, burdan yetkililer bana ulaşsın, sadece 1 ay da çözmezsem kendime harakiri yapacam!Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır