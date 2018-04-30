Firari Suç Örgütü Lideri Fırat Delibaş Yakalandı

Firari Suç Örgütü Lideri Fırat Delibaş Yakalandı

Firari suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis tarafından bir adamıyla beraber İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı.

Firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis tarafından bir adamıyla beraber İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt elebaşı Fırat D. ve yanındaki bir kişi yakalandı.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beyoğlu'nda bir adrese düzenlenen baskında, organize suç örgütü elebaşı Fırat D. ile yanındaki bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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YORUMLAR (63)

  • DERMAN KLC:
    fırat abı gırdıgı gıbı cıkmasınıda bılır ınsallah allah yardımcısı olsun fırat abımızın
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  • ASLAN:
    Emrime 100 polis versinler, ülkede 1 ayda mafya, çete bırakmam. Ülkemiz iskandinaf ülkeleri gibi huzurlu olur, burdan yetkililer bana ulaşsın, sadece 1 ay da çözmezsem kendime harakiri yapacam!
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