Firari Suç Örgütü Lideri Fırat Delibaş Yakalandı

Firari olarak aranan suç örgütü lideri Fırat Delibaş, polis tarafından bir adamıyla beraber İstanbul Beyoğlu'nda yakalandı.

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, örgüt elebaşı Fırat D. ve yanındaki bir kişi yakalandı.

EMNİYET'E GÖTÜRÜLDÜLER

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beyoğlu'nda bir adrese düzenlenen baskında, organize suç örgütü elebaşı Fırat D. ile yanındaki bir kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.