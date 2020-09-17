Firari Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak
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Firari Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, firari Can Dündar'ın taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Eğer Dündar 15 gün içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak.

17.09.2020 16:07 | Son Güncelleme: 17.09.2020 16:50

MİT tırları ihanetinin baş aktörü firari Can Dündar hakkında mahkemeden flaş bir karar çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, kaçak sayılan Can Dündar'ın üzerine kayıtlı taşınır, taşınmaz mal varlığı ile banka hesaplarının tamamına el konulması için süreç başlattı. Mahkeme ilan yolu ile kaçak Dündar'ın mahkemeye gelmesi için çağrıda bulunacak. Eğer Dündar 15 gün içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak.

MİT TIRLARI İLE İLGİLİ İHANET GİBİ BİR MANŞETE İMZA ATMIŞTI

Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olarak çalıştığı dönemde MİT TIR'ları ile ilgili ihanet gibi bir manşete imza atmıştı. 29 Mayıs 2015 tarihli ihanet manşeti ardından Dündar hakkında soruşturma başlatılmış, iddianame düzenlenmişti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Can Dündar'ı 'Devletin gizli bilgilerini açıklamak' suçlamasıyla önce 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş ardından cezada indirim yaparak 5 yıl 10 hapis cezasına hükmetmişti.

20 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

Temyiz başvurusu üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Dündar hakkındaki cezayı bozmuş, aslında 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası öngören 'Gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla temin etme' suçundan cezalandırılması gerektiğine hükmetmişti.

Yargıtay'ın kararında Dündar'ın haberinin Suriye tarafından BM nezdinde kullanılması gerekçe gösterilmişti. Bu karar ardından dosya yeniden İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne geldi. Dündar hiçbir tebligata cevap vermeyip ifadeye de gelmeyince hakkında firari olduğu gerekçesi ile gıyabi tutuklama kararı alındı. Kırmızı bülten çıkarılması için de başvuru yapıldı.

Yargılama çerçevesinde bugün yapılan duruşmada ise önemli bir karar alındı. Mahkeme heyeti, kaçak sayılan Dündar'ın 15 gün içinde mahkemeye gelmesi yönünde ilan verilmesini kararlaştırdı.

DÜNDAR ÇAĞRIYA KAYITSIZ KALIRSA MAL VARLIĞINA EL KONULMASINA HÜKMEDİLECEK

Can Dündar'ın İstanbul Üsküdar, Ankara Çankaya ve Bodrum'da çeşitli taşınmazları bulunuyor. Bilindiği gibi, Can Dündar'ın Almanya'dan Türkiye'ye iadesi için Adalet Bakanlığı talepte bulundu. Ancak Almanya'da yaşadığı bilinen Can Dündar buna rağmen Türkiye'ye iade edilmiyor.

Firari Can Dündar, 15 gün içinde mahkemeye gelmezse mal varlığına el konulacak

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (5)
ERSİN HAYRAN RODGAU: Birakin böyle insanlarla ugrasmayi LIRA Euro 8. 93 te bununla ugrasin
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COŞKUN: Bu herifi savunmak adına demiyorum bu ne saçmalık şimdi vekili gelir ille kendisi mi gelmesi gerekiyor artı bir suça on tane cezamı veriliyor suçluysa hapis cezası veriyosun zaten yetmedi malına el koy yetmedi parasına el koy yetmedi ailesinin gelirlerine el koy fillandiya da camiyi tarayan adama bile uygulanmamıştır böyle birşey
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
FATİH: BUNU GİBİ KAÇ TANE VAR DEVLET ONLARINDA MALLARINA EL KOYSUN KAÇAK VİLLA SAHİPLRİ ONLARINDA EL KONSUN FETOCU HAİNLERİN
Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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