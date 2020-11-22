Finlandiya'nın Helsinki havalimanında hangi yöntem kullanılarak koronavirüsün tespit edildiği pilot bir uygulama vardır? İlginç corona virüs testi...
Türkiye'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bugünkü yarışmada Beyza, 15 bin TL değerindeki soruyu geçti. Peki, Finlandiya'nın Helsinki havalimanında hangi yöntem kullanılarak koronavirüsün tespit edildiği pilot bir uygulama vardır sorusunun doğru cevabı nedir? İşte, merak edilenler ve sorunun cevabı...
Dünyanın en çok kazandıran ve en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması milyoner yeni bölümü ile atvde! Yarışmada az önce sorulan Finlandiya'nın Helsinki havalimanında hangi yöntem kullanılarak koronavirüsün tespit edildiği pilot bir uygulama vardır sorusu izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Finlandiya'nın Helsinki havalimanında hangi yöntem kullanılarak koronavirüsün tespit edildiği pilot bir uygulama vardır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORUSUNUN CEVABI
Finlandiya'nın Helsinki Havalimanı'nda hangi yöntem kullanılarak koronavirüsün tespit edildiği pilot bir uygulama vardır?
A) Hareketli röntgen taraması
B) Köpeğe koklatma
C) Pisuvardan idrar testi
D) Acı biber tadımı
Doğru cevap: Hareketli röntgen taraması