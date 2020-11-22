Finlandiya'nın Helsinki havalimanında hangi yöntem kullanılarak koronavirüsün tespit edildiği pilot bir uygulama vardır? İlginç corona virüs testi...

Türkiye'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bugünkü yarışmada Beyza, 15 bin TL değerindeki soruyu geçti. Peki, Finlandiya'nın Helsinki havalimanında hangi yöntem kullanılarak koronavirüsün tespit edildiği pilot bir uygulama vardır sorusunun doğru cevabı nedir? İşte, merak edilenler ve sorunun cevabı...