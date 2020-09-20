Finlandiya bandıralı yolcu gemisi Baltık Denizi'nde karaya oturdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Finlandiya bandıralı yolcu gemisi Baltık Denizi'nde karaya oturdu

Baltık Denizi'ndeki Aland Adası kıyısında 200 kadar yolcu ve 80 mürettebat bulunan Amorella adlı Finlandiya bandıralı yolcu gemisi karaya oturdu.

Finlandiya bandıralı yolcu gemisi Baltık Denizi'nde karaya oturdu
20.09.2020 17:12 | Son Güncelleme: 20.09.2020 17:16
Baltık Denizi'ndeki Aland Adası kıyısında 200 kadar yolcu ve 80 mürettebat bulunan Amorella adlı Finlandiya bandıralı yolcu gemisi karaya oturdu. 

Finlandiya'dan Stockholm'e günlük seferler düzenleyen gemi, yerel saatle 00.50 civarında İsveç kıyılarına yakın Mariehamn şehrinde karaya oturdu. Geminin sahibi olduğu Viking Line şirketi İskandinavya bilgi sorumlusu Eleonora Hansi yaptığı açıklamada, " Gemimiz ufak bir kaza geçirerek karaya oturdu. Yaralanma yok ve hayatı tehlike yok" dedi. Hansi, gemide 200 kadar yolcu ve 80 mürettebat olduğunu ifade etti. 

GEMİDEKİ YOLCULAR TAHLİYE EDİLİYOR

Batı Finlandiya Sahil Güvenlik yetkilileri ise konuyla ilgili basına yaptığı açıklamada, "Amorella sağlam bir şekilde karada duruyor. Gemideki 281 kişi acil tehlike altında değil, ancak kaptan herkesin gemiden tahliye edilmesine karar verdi" dedi. Geminin neden karaya oturduğuna dair henüz bir açıklama yapılmadı.


- Finlandiya

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Meral Akşener Erol Mütercimler Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Halil Sezai Deniz Akkaya Aytaç Ağırlar
Spor Tisserand Tamer Tuna Fatih Terim Mbaye Diagne Malcolm Thomas
Daha Fazla Kaza Okul Çocuk Milli
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Finlandiya bandıralı yolcu gemisi Baltık Denizi'nde karaya oturdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.9.2020 17:19:18. #1.14#
title