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Finike Kaymakamı Sağ'dan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Finike Kaymakamı Sağ'dan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına destek

Antalya'nın Finike ilçesi Kaymakamı Zafer Sağ, İlçe Orman Müdürlüğü mevkiinde yol kontrol ve denetim uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini ziyaret ederek, yurt genelinde hayata geçirilen trafik kampanyasına destek verdi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Finike ilçesi Kaymakamı Zafer Sağ, İlçe Orman Müdürlüğü mevkiinde yol kontrol ve denetim uygulaması gerçekleştiren polis ekiplerini ziyaret ederek, yurt genelinde hayata geçirilen trafik kampanyasına destek verdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 'Bir Hareketine Bakar Hayat' teması ile başlatılan trafik kampanyasını desteklediğini belirten Finike Kaymakamı Zafer Sağ, Finike Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Çetin ve İlçe Emniyet Müdürü Ethem Yer vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemini anlattı ve vatandaşlara maske hediye etti. Konu ile ilgili konuşan Kaymakam Sağ, "Trafikte emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası ölüm riskini yüzde 45, ağır yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60 oranında azaltıyor. Güvenli trafik bir hareketine bakar. Emniyet kemerimizi takalım" dedi. - ANTALYA

Finike Kaymakamı Sağ'dan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına destek

Finike Kaymakamı Sağ'dan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına destek

Finike Kaymakamı Sağ'dan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına destek

Finike Kaymakamı Sağ'dan 'Bir Hareketine Bakar Hayat' kampanyasına destek

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