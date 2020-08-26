Fındık üreticisi kadınların tüfekli harman nöbeti Fındık üreticisi kadınların tüfekli harman nöbeti Sabaha kadar tüfekle ve sırayla nöbet tutuyorlar Zonguldak Alaplı İlçesinde Fındık üreticileri, bahçelerinde topladıkları mahsulleri için hırsızlığa karşı harmanlarının başında tüfekle nöbet tutuyor.

Fındık üreticisi kadınların tüfekli harman nöbeti

Sabaha kadar tüfekle ve sırayla nöbet tutuyorlar

ZONGULDAK - Zonguldak Alaplı İlçesinde Fındık üreticileri, bahçelerinde topladıkları mahsulleri için hırsızlığa karşı harmanlarının başında tüfekle nöbet tutuyor.

Fındık Fiyatlarının yüksek açıklanmasının ardından,Batı Karadeniz Bölgesinde hırsızlar fındık bahçelerine ve harmanlara dadandı.Alaplı İlçesine bağlı Büyük Tekke Köyündeki Fındık üreticileri Gece-gündüz aile bireyleri harmandaki fındıkların başında kamp kurup, nöbet tutuyorlar.

Türkiye'nin dünyada üretiminde lider olduğu fındıkta tamamlanan hasadın ardından kurutma ve satış dönemi sürerken Bölgeye gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişiler üreticilerin fındıklarını çalarak kayıplara karışıyor. Fındıkta kurutma işlemine devam eden üreticiler ise harmana serdikleri fındığın başında kamp kurarak, gece-gündüz nöbet tutuyor. Hırsız korkusu nedeniyle fındıklarının başından ayrılamadıklarını söyleyen Baki Kaya," Fındık bahçesinde fazlalık dalların kesimi, ot biçimi ve en son fındığı dallarından zahmetle toplanması derken senenin 11 ayı çalışıyoruz. Fındığı harmana getirdikten sonra biraz rahatlıyoruz. Fındık emek isteyen bir ürün. Uzaktan bakılınca sadece toplama yaptığımız sanılıyor ama öyle değil. Fındığımızı pazara indirmeden harmanda iyi kurutuyoruz. Kurutma esnasında da fındığımızın başını bekliyoruz, kahvaltımızı burada yapıyoruz " dedi.

Fındıklarını kurutmak için kurduğu çadırda nöbet tutan Baği Kaya "Gece-gündüz mahsulümüzü hırsızlardan, Çakallardan ve Dağdan Gezen hayvanlardan korumak için sıralı olarak nöbet tutuyoruz, korkutmak amacıyla bazen havaya ateş ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA