Fındık harmanlarının minik bekçileri
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Fındık harmanlarının minik bekçileri

Fındık harmanlarının minik bekçileri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'da, kuruması için harmanlara getirilen kabuklu fındıklar, çocuklar için oyun alanlarına dönüşüyor.

Ordu'da, kuruması için harmanlara getirilen kabuklu fındıklar, çocuklar için oyun alanlarına dönüşüyor.

Ordu'da, resmi olarak 7 Ağustos tarihi sonrası fındıklarını hasat eden üreticiler, toplanan fındıkları harmanlarda kurutma telaşına başladı. Harmana serdikleri fındığın başında hem hırsızlığa karşı hem de hava muhalefetine karşı nöbet tutan ailelere kimi zaman çocuklar de eşlik ediyor. Çocuklar, serilen fındıklar ile oyun oynayarak, bir nebze de olsa teknolojik cihazlardan uzaklaşmış oluyor.

Fatsa ilçesindeki fındık üreticisi olan İbrahim Ekiz, "Topladığımız fındıkları gün içerisinde harmanlara getirerek kurutuyoruz. Bir süre sonra patoz için hazır hale gelecekler. Burada hem hırsızlığa hem de yağmur yağışına karşı bekleyenler oluyor. Çocuklarımız da nöbet için bekleyenlere eşlik ederek, hem burada oyun oynuyorlar, hem de bu sayede cep telefonu ve tabletlerden bir nebze de olsa uzak duruyorlar" dedi. - ORDU

Fındık harmanlarının minik bekçileri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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