Finansal sağlık, en önemli stratejik önceliğimiz

Garanti BBVA, yeni bir konumlandırmaya giderek 'finansal sağlık' kavramını sahiplenme kararı aldı. Banka, bu kavramı; aylık bütçeyi yönetmek, beklenmedik masraflara karşı hazırlıklı olmak, hayatı daha keyifli kılan harcamaları gönül rahatlığıyla yapabilmek, hayal edilen geleceğe ve hedeflere ulaşabilmek için fırsatlardan haberdar olmak şeklinde tanımlıyor.

Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Akten'in, Ekonomist Dergisi ve derginin web sitesinde yer alan açıklamalarında, finansal sağlık yaklaşımıyla müşterilerinin harcama alışkanlıklarını analiz ederek bütçelerini doğru yönetebilmelerine katkı sağlamak istediklerini söylüyor.

Garanti BBVA Mobil'de, müşterilerinin finansal durumlarının farkında olarak planlama yapmaları 'Durumum' alanını sunduklarını kaydeden Akten, "Kendilerine özel finansal sağlık ipuçlarını takip ederek, gelir-gider dengelerini sağlamalarını, varlık ve borçlarını yönetmelerini, geleceği daha kolay planlamalarını amaçlıyoruz" diyor.

'Durumum' alanını aylık 3,6 milyon müşterinin ziyaret ettiğini kaydeden Mahmut Akten, dijital aktif her bir müşteri için finansal sağlık önerileri geliştirdiklerinin de altını çiziyor. Mahmut Akten ile Garanti BBVA'nın 'finansal sağlık' stratejilerini konuştuk:

BİRİKİM YAPMA YETENEĞİ

Müşterilerimizin beklenmedik durumlara karşı hazır olabilmeleri ve gelecek için birikim yapma yeteneği kazanmaları öncelikli hedefimiz. Müşterilerimize; özel yol haritasını birlikte oluşturmak için teknolojimizi kullanarak ve ileri analitik modellerle onların finansal sağlık durumunu tanıyıp anlayarak, kişiye özel çözümler öneriyoruz.

Garanti BBVA Mobil'de, müşterilerimizin finansal durumlarının farkında olarak planlamalarını daha kolay yapabilmeleri için 'Durumum' alanını sunuyoruz. Bu alanı aylık 3,6 milyon müşteri ziyaret ediyor ve bu rakam düzenli olarak artıyor. Dijital aktif her bir müşterimiz için finansal sağlık önerileri geliştiriyoruz. Müşterilerimiz finansal hayatlarını kolaylaştıran bu özelliklere talep gösteriyor.

FARKLI ÜRÜN VE SEÇENEKLER

Garanti BBVA Mobil'deki 'Akıllı İşlemler' servisi ve kişiye özel önerilerle günlük bankacılık işlemlerini yapabilmelerini, finansal yönetimlerinde farkındalık kazanmalarını hedefliyoruz. Müşterilerimize kredi kartından bütçelerine göre birikim yapmalarına imkân tanıyan 'Harcadıkça Biriktir' fonksiyonuyla, kart ekstrelerinin belirledikleri oranında birikim yaparken günlük faiz kazanmalarını sağlıyoruz.

Vadeli mevduat hesaplarına her vadede otomatik para aktarılmasını sağlayan 'Vadeli Hesaba Düzenli Para Aktar' gibi seçenekler sunuyoruz. 'NET Hesap' gibi birikim dönemleri sonunda kazanacakları net getiriyi önceden bilmelerini sağlayan, tasarrufu teşvik eden ürünlerimiz var. Altınların, gram üzerinden hesaba yatırılması gibi yollarla ihtiyaçlar doğrultusunda kredi ve mevduat hesapları için kullanılmasını mümkün kılıyoruz.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ ÖNERİLER

Müşterilerimizin verilerinden ve finansal davranışlarından; kişiselleştirilmiş, proaktif, uygulanabilir müşteri yolculukları oluşturuyoruz. Bu yolculuk, müşterimizin finansal sağlığını iyileştirebileceğimiz bir fırsatın tespit edilmesinin ardından, kişiselleştirilmiş bir plana dönüştürülerek en uygun aracı sunmayı ve bu planı izlemeyi içeriyor.

Finansal sağlık, en önemli stratejik önceliğimiz. Teknoloji ve müşteri deneyimi anlamında bu alanda yatırımlarımız sürüyor. Müşterilerimiz için bankamızla temas kurdukları her noktada kişiselleştirilmiş önerileri zenginleştirmeye, daha iyi bir gelecek için finansal sağlığın toplumun her kesiminde anlaşılmasını sağlamak adına yatırımlarımıza devam edeceğiz.