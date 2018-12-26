Final Sınavları Öncesi Öğrencilere "Hamsi Dopingi"

Düzce Üniversitesi (DÜ) Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde, final sınavları öncesinde öğrencilere motivasyon sağlanması amacıyla hamsi festivali düzenlendi.

Akçakoca Belediyesi ve DÜ Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından organize edilen festivalde, yaklaşık 300 kilo hamsi pişirilerek öğrencilere ve davetlilere ikram edildi. Daha sonra DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ve Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, öğrencilerle horon tepti.

Festivalin renkli görüntülere sahne olduğunu aktaran Rektör Çakar, final sınavları öncesinde böyle bir etkinliğin sınavlara yansıyacağını söyledi.

Hamsi festivaliyle öğrencilerin motive olduğunu belirten Çakar, "Siyasal Bilgiler Fakültesinin öncülüğünde, hamsi şenliği düzenleyerek öğrencilerimizi final sınavları öncesi motive etmek istedik. Çok güzel bir moral-motivasyon etkinliği oldu. Güzel bir keyif ortamı ve öğrencilerin çok güzel eğlendiğini görüyoruz. Biz de onları keyifli görmekten son derece mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici de "Öğrencilerimiz coşkulu bir kalabalık ile hamsinin tadına bakıyorlar. Türkiye'de Siyasal Bilgiler Fakültesi kurulan tek ilçeyiz, bunun da gururunu yaşıyoruz. Her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Güzel bir etkinlik oluyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA