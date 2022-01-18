Final Fantasy XIV tekrardan satışa sunulacak

Ocak ayının sonuna doğru Final fantasy XIV'ün dijital kopyaları tekrardan satın alınabilecek. Oyunun yönetmeni ve yapımcısı Naoki Yoshida, yaptığı bir açıklamada FF XIV'ün satışlarını 25 Ocak itibariyle devam ettireceklerini bildirdi.

Square Enix, oyunun fiziksel ve dijital satışlarını oyuna çok fazla talep olduğu için sunucuların yoğunluğu nedeniyle geçen yıl Aralık ayının ortalarında askıya aldı. Oyuncular, sunucuların yoğun zamanlarında oyuna girmeye çalıştıklarında saatlerce beklemek zorunda kalıyordu.

Yoshida yaptığı paylaşımda, şirket, oyunun yüksek seviyedeki tıkanıklığını gidermek için attığı adımlar açıkladı. İlk olarak, Square Enix Oceanian Veri Merkezi'ni 25 Ocak'ta çevrimiçi hale getiriyor ve Okyanusya'daki herkesin daha iyi bir deneyim için başından beri beş yeni dünya açıyor.

Dünya transfer hizmeti şu anlık askıda, ancak 26 Ocak'ta transfer işlemleri devam edecek. Ayrıca yeni Oceanian Worlds'e transfer olanlar transfer işlemini ücretsiz olarak yapabilecekler.

Yoshida, Square Enix'in Japon, Avrupa ve Kuzey Amerika veri merkezlerini genişletmek için çalıştığını da açıkladı. Şirket, küresel yarı iletken sıkıntısı nedeniyle, bunları çevrimiçi hale getirebilmek için gerekli bileşenleri tedarik etmenin biraz zaman aldığını açıkladı. Aslında, yeni veri merkezlerini aşamalar halinde kurmak zorundadır, çünkü hala gerekli sunucu ekipmanlarını güvence altına almakta zorlanıyor.

Square Enix, Final Fantasy XIV'ün satışlarını 25 Ocak'ta tekrardan başlatacak.

Yakupcan Aydemir Gamegar Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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