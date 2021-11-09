Final Fantasy 14: Endwalker'ın çıkış tarihi ertelendi

Final Fantasy 14'ün yapımcısı ve yönetmeni Naoki Yoshida'nın yaptığı duyuruda genişleme paketinin çıkış tarihinin ertelendiğini ve hayranlarından özür dilediğini açıkladı. Final Fantasy 14: Endwalker'ın genişleme paketi Aralık 2021 tarihine ertelendi.

Yönetmen Yoshida, ertelenme nedenlerini şu sözlerle açıkladı: Ertelemenin birkaç nedeni var, ancak projenin başı olarak oyunun tüm yönlerini denetleyen ben olduğum için ertelemenin tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Endwalker'ın çıkmasını dört gözle bekleyen dünyanın dört bir yanındaki Işık Savaşçıları'ndan en içten şekilde özür dilerim.

Ayrıca Yoshida açıklamasında şu sözlere de yer verdi, "Sonuç olarak, en küçük nüanslara uyum sağlamaya ve yazımızın, orijinal Final Fantasy 14'ten bu yana geçen 11 yılı kapsayan geniş ve karmaşık hikayenin en ince noktalarını bile kapsamasını sağlamaya kararlı bir şekilde karar verdik. Endwalker'daki maceraların tadını çıkar… Maalesef bunun sonucunda, ek iyileştirmeler için harcanan bu süre nedeniyle nihai kalite güvence kontrolleri için gereken süreyi kısalttığımız bir duruma düştük."

"Bu oranda, kalitenin bir biçimi olarak istikrarı sağlamadan çıkış tarihine ulaşma riskimiz daha büyüktü. Bu nedenle şu anda sürümü ertelemeye karar verdim."

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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