Filyos Limanı nerede, hangi şehirde? Filyos Limanı hangi ilimize bağlıdır? Filyos nerede, haritadaki yeri neresi?

Bugün Filyos Limanı açılışı yapılacak. Bunun ardından vatandaşlar Filyon Limanı nerede bulunuyor araştırmaya başladı. Peki, Filyos Limanı neresi? Filyos Limanı haritada nerede bulunur? Filyos Limanı hangi ilimize bağlıdır? Detaylar yazımızda.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." sözlerinden sonra beklenen büyük gün geldi. Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında önemli bir müjde vereceği, Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacağı öne sürüldü. Filyos Limanı nerede, hangi şehirde? Filyos Limanı hangi ilimize bağlıdır? Filyos nerede?

4 HAZİRAN MÜJDE NE OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." sözlerinden sonra beklenen büyük gün geldi. Erdoğan'ın Filyos Limanı açılışında önemli bir müjde vereceği, Amasra-1 kuyusunda bulunan doğal gaz miktarıyla ilgili detayları açıklayacağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz günlerde bir televizyonda canlı yayına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm vatandaşları heyecanlandıran bir açıklama yaptı. "Cuma günü Zonguldak'ta bir müjde açıklayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zonguldak'ta Uzun Mehmet Camii'nin açılışını yapacağız. Oradan da Kanuni sondaj gemimizle bağlantımızı kuracağız. Oradan açıklamamızı yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrasında tüm gözler, bugün yapılacak açıklamaya çevrildi.

FİLYOS LİMANI NEREDE?

Filyos Limanı, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunmaktadır. Filyos, Zonguldak ilinin, Çaycuma ilçesine bağlı bir beldedir. Limanı ise burada bulunur. Filyos'un haritadaki yerine aşağıdan bakabilirsiniz:

2016 yılında yapımına başlanan Filyos Limanı'nda çalışmalar tamamlandı. Filyos'un olduğu bölgede yerleşimin tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır.

FİLYOS NERESİ?

Filyos, Zonguldak ilinin, Çaycuma ilçesine bağlı bir beldedir.

FİLYOS'UN TARİHÇESİ

Filyos'un olduğu bölgede yerleşimin tarihi antik dönemlere kadar uzanmaktadır. Günümüz yerleşiminin hemen kuzeydoğusundaki küçük bir tepelik alan üzerinde M.Ö 7. yüzyılda Milet kolonisi olarak kurulduğu düşünülen "Teion" adlı yerleşim bulunmaktaydı. Kentin adının kolonideki din adamı olan Rahip Tios'dan geldiği düşünülmektedir. Tarih boyunca yerleşimden Tios, Tieion, Tianon, Tium olarak da bahsedilmiştir. Helenistik dönemde çeşitli krallıkların egemenliğinde bulunan yerleşim, Pontus Krallığı hakimiyetindeyken M.Ö 70 yılında Romalılar tarafından yıkılarak yağma edildi. Kentin daha sonra Romalılar tarafından yeniden inşa edilmesiyle Roma eyaletlerine bağlı ticaret ve balıkçı yerleşimi özelliği kazandı. Deniz ticaretinin yanı sıra Filyos nehrinin ağzına yakın olmasıyla iç kesimlerle de ticaretin yapılmasıyla şehir önemli bir konumdaydı. Bizans hakimiyetindeyken yerleşimin piskoposluk merkezi haline gelmesiyle önemi daha da artmıştır. 13. yüzyılda Bizans'ın zayıflamasıyla yerleşim bazı imtiyazlarla Cenevizliler'in egemenliğine girmiştir. Selçuklu ilerleyişinden etkilenmeyen yerleşim 14. yüzyıl sonları ya da 15. yüzyıl başlarında Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı hakimiyetine girmesiyle eski önemini yitirerek küçük bir kaza seviyesine geriledi. Osmanlı kaynaklarında "Hisarönü" olarak geçen yerleşim, 18. yüzyılın ikinci yarısında Karadeniz Bölgesindeki zengin ormanlık arazilerden ve İstanbul ile tersanenin ihtiyaçlarının taşındığı odun iskelelerinden biri oldu. 19. yüzyıl kayıtlarında bazen Bolu sancağı bazen de Viranşehir sancağına bağlı bir kaza olarak görülen yerleşim, 1882-1883 yılında Bolu sancağına bağlı bir nahiye konumundaydı. 1924 yılında teşkil edilen Zonguldak iline bağlandı. Yerleşim, Cumhuriyet döneminde hızlı gelişim gösterdi. 1925'ten itibaren inşasına başlayan Zonguldak - Karabük - Ankara demiryolunun yerleşim içerisinden geçmesi, 1937'de temeli atılan Karabük Demir Çelik Fabrikası' nın da deniz bağlantısı olması bu gelişmede önemli rol oynadı. 1945 yılında temeli atılan Sümerbank Filyos Ateş Tuğla Fabrikasının 1950 yılında da üretime geçmesi de bu gelişimini devam ettirmiştir.