Filmlerdeki kıyamet sahneleri gibi! Rusya, yüzlerce kuzgunun gizemli ölümünü konuşuyor

Rusya'nın Novosibirsk Bölgesi, Ust-Tarka'da yollar üzerinde yüzlerce ölü kuzgun görüntülendi. Yerel basın Bezformata'ya göre, ölü kuşların gökten düştüğünü gören sakinler endişe ve dehşet içindeyken diğer kuşların ya da başka bir hayvan türünün zarar görmediği belirtildi.

"İLK DEFA GÖRÜYORUM, ŞOK OLDUM"

Kuzgunların öldüğü bölgede veterinerlik yapan Sergei Kuzlyakin, yerel basına verdiği demeçte, toplu kuş ölümünün nedenini belirlemek için testlerin yapıldığını söyledi. Kuzlyakin, "1975'ten beri doktor olarak çalışıyorum ve bunu ilk defa görüyorum. Şok oldum" dedi.

Veterinere göre, yetkililer ölü kuşları toplamakla meşgul. Birkaçı laboratuvarda incelenmek üzere alınırken, diğerleri ise yakıldı.

DÜNYADA ÇOK SAYIDA ÖRNEĞİ VAR

Köylüler, bu görüntülerin kıyamet sahnelerine benzediğini söylerken, sürülerin aniden gökten yere düşmeleri dünyadaki örneklerine de dikkat çekilerek açıklandı. Bunu toplu kuş ölümü diye açıklayan yetkililer, on yıl önce Arkansas'ta gökyüzünden binlerce kuşun düştüğünü, yakınlarındaki bir nehirde ise 100 bin tatlı su balığının öldüğünü, İtalya'da da kumru ölümlerinin gerçekleştiğini bildirdiler.

Raporda, gizli hükümet deneyleri, insan faaliyetleri, değişen iklim durumu gibi olası nedenler üzerinde durulduğu kaydedildi.

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