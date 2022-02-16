Filmlerde karakterler neden süt içer? Meğer içilen süt karakterlerin özelliklerini gösteriyormuş - Haberler
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Filmlerde karakterler neden süt içer? Meğer içilen süt karakterlerin özelliklerini gösteriyormuş

Haberler.com, Ecem Altan - Magazin
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Hemen hemen her filmde içilen sütün birçok anlamı bulunur. Süt, her ne kadar filmlerde bir içecek olarak görülse de karakterin kişilik özelliği hakkında birçok bilgi verir.

Filmlerde içilen süt, karakterin saf ve çocuksu bir kişiliği olduğunu akıllara getirir. Ancak filmlerde kullanılan sütün amacı oldukça farklıdır. Filmlerde suçsuzluk ve güç güvencesi olarak temsil edilen sütün birçok anlamı vardır.

KARAKTERİN KİŞİLİK ÖZELLİĞİNİ GÖSTERİR

Şakir Yıldız, Film Otomat isimli YouTube kanalında sütün bilinmeyen anlamlarını anlattı. Filmlerde çocuğun süt içmesi masumluğu temsil ederken yetişkin birinin tüketmesi gücü eline aldığının göstergesidir. Katil birinin süt içmesi ise onun dengesiz ve tahammül edilemez bir kişilik olduğunu gösterir. Maço bir karakterin dizide süt içmesi bir espri olarak yorumlanır.

Filmlerde karakterler neden süt içer? Meğer içilen süt karakterlerin özelliklerini gösteriyormuş

EN İYİ ÖRNEKLERDEN BİRİ MAD MAX FİLMİDİR

Sütün öneminin vurgulandığı en belirgin film ise Mad Max'dir. Filmde kadınlardan alınan sütün erkeklere içilmesi gücün pekiştirilmesi ve kasların güçlendirilmesi anlamına gelir. Sıvılar üzerine kurgulanan filmde, süt, kan ve suyu elinde bulunduran kişi de dünyaya hükmediyordu.

Filmlerde karakterler neden süt içer? Meğer içilen süt karakterlerin özelliklerini gösteriyormuş

Filmlerde süt çok güçlü bir anlatma aracı olarak kullanılır. Aynı zaman da bir karakteri gülünç ya da daha da korkunç göstermek için tercih edilir.

Ecem Altan
Ecem Altan
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