Film replikleri nelerdir? En güzel film replikleri hangileri? Unutulmaz ve efsane filmlerin replikleri nelerdir?

Bazı filmler var ki yıllar geçse bile replikleri hala kulağımızda ve onları hala söylüyoruz. Peki en güzel filmlerin kültleşmiş replikleri nelerdir? Unutulmaz film replikleri nelerdir?

Hayatımızın bazen en önemli anlarında film repliklerinden yararlanırız. Hafızamıza kazınan o güzel film replikleri günlük yaşantımızda bile bize yArdımcı olur. Peki en güzel ve unutulmaz, kültleşmiş film replikleri nelerdir? Hangi filmlerin replikleri daha güzeldir? İşte haberimizde…

EN GÜZEL FİLM REPLİKLERİ NELERDİR?

Hayatta hiç bir şeyden emin olamazsın John. Emin olman gereken tek şey budur.- A Beautiful Mind/ Akıl Oyunları

Tanrıyı güldürmek istiyorsan, ona planlarından bahset. - Amores Perros/ Paramparça Aşklar Ve Köpekler

Çocuklar boyama kitabı değildir. Onları istediğiniz renge boyayamazsınız.- The Kıte Runner/ Uçurtma Avcısı

Kendime yalan söylemeye başladığımdan beri kimseye inanmıyorum. - Dom Za Vesanje/ Çingeneler Zamanı

"Doğru ya da yanlış diye birşey yoktur, sadece popüler fikirler vardır."

Jeffrey Goines - Twelve Monkeys - 12 Maymun

"Gülersen herkes seninle birlikte güler, ağlarsan tek başına ağlarsın"

Old Boy

"Kim ne derse desin kelimeler dünyayı değiştirebilir"

Ölü Ozanlar Derneği

"Kadınları bilirsin, doğru zamanda, doğru yerde ve doğru şartlarda her şeyi yapabilirler."

Kızgın Boğa

"Ona reddedemeyeceği bir teklif sunacağım" Baba

Selvi Boylum Al Yazmalım - 1978

Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.

Sana aşkı sorsam sonelerden alıntı yapacaksın. Ama bir kadının karşısında hiç tamamen savunmasız kalmadın. Sana gözleriyle hükmedecek birini görmedin. Tanrı'nın seni cehennemden kurtarması için indirdiği melek olduğunu hiç düşünmedin. Onun meleği olmak nasıl bir şey bunu da bilmiyorsun.

Not Defteri (Notebook) – 2004

"Var olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?" Mr Nobody (2009)

''İntikam iyi bir şey değil Mathilda, unutmak daha iyi. Birini öldürdükten sonra hiçbir şey aynı kalmaz. Hayatın ebediyen değişir.'' Leon (1994)