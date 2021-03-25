Film gibi olay! Kocasıyla aynı odayı bile paylaşmayan kadın "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamla kaçtı

Afyon'da başlık parası vererek evlendiği kadının kendisi ile aynı odada kalmadığını, kardeşi olarak tanıtıp eve getirdiği adamla birlikte uyuduğunu söyleyen Ercan isimli şahıs Esra Erol'dan yardım istedi. Kendisini "Senden hamileyim" yalanı ile kandıran kadının çocuğunun nüfusta üzerinde görünmesine isyan eden adam, karısının ve yanındaki adamın bir şehirlerarası yolculukta kendisini uyutup kaçtıklarını söyledi.

Dün Esra Erol'un programına katılan 30 yaşındaki Ercan isimli şahsın hikayesi, izleyenleri şaşkına çevirdi. Yasemin Çöygün ile aracılar vasıtasıyla tanışan adam mağdur olduğunu söyleyerek canlı yayına geldi.

"KARDEŞİM" DİYE EVE GETİRDİĞİ ADAMLA AYNI ODADA KALDI

Esra Erol'un konuğu olarak stüdyoya gelen Ercan, 2018 yılında Hamit Horoz vasıtasıyla tanıştırıldığı kadınla 1 gün içerisinde başlık parası verip evlendi. Eşi ile aynı odada 1-2 gün hariç birlikte kalmadıklarını belirten talihsiz adam, bir süre sonra Yasemin Çöygün'ün "Kardeşim vuruldu, felç kaldı" deyip eve bir adam getirdiğini söyledi. Ayrıca karısının kardeşi olarak bildiği şahıs ile aynı odada kaldığını öne sürdü.

BAŞKASININ ÇOCUĞUNU DOĞURUP KANDIRDI

Aynı odada bile kalmadığı eşinin "Hamileyim" diyerek doğurduğu bir çocuğun olduğunu söyleyen Ercan Bey, nüfustaki bu durumun da düzeltilmesini istediğini Esra Erol'a söyledi. Erol'un "Hiç mi şüphelenmedin?" sorusuna ise "Yeri yurdu belli olduğu için güvendim" dedi.

İLAÇLA UYUTUP KAÇMIŞLAR

Felçli olduğunu bildiği sözde kardeşin aslında sapasağlam olduğunu söyleyen Ercan, yaklaşık 40 gün sonra Yasemin'in "Kardeşim Kadir'i ailemin yanına bırakalım" deyip evden ayrıldıklarını aktardı. Asıl hikaye ise Hatay'a yola çıktıklarında başladı. Ercan Bey, Yasemin'in yanındaki adam ile birlikte çayına uyku ilacı katıp kendisini uyuttuklarını, mola verdikleri Adana'da ise kaçtıklarını söyledi. Ercan, o anları şöyle anlattı: "Ben arabada uyuyakaldım ve gözümü Hatay'a yarım saat kala açtım. Muavine sorduğumda eşimin ve yanındaki şahsın Adana'da indiklerini öğrendi. O zaman dolandırıldığımı anladım." dedi.

5 KİŞİYİ DAHA DOLANDIRMIŞ

Daha sonra kadının kuzenlerine ulaşan talihsiz adam,Yasemin'in aslında Antakya'da yaşadığı, onunla beraber 5 kişiyi daha dolandırdığını öğrendi.

2 ÇOCUK ANNESİYMİŞ

Sonrasında kendisine ulaşan karısının "Ben seni kandırdım" dediğini söyleyen Ercan Bey, Yasemin'in her şeyi itiraf ettiğini, iki çocuğun olduğunu söylediğini belirtti.