: Filiz Aker kimdir? Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker kimdir? Vatan Şaşmaz kimdir?

17.01.2020 09:08 | Son Güncelleme: 17.01.2020 14:50

Eski manken Filiz Aker Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son vermişti. Uzun süre ülke gündemini meşgul etmişti. Yıllar sonra Filiz Aker'in yıllar önce verdiği bir röportajda "Erkeğimi başka biri ile görürsem hiç acımam, orada gebertirim" dediğinin ortaya çıkmasıyla Filiz Aker kimdir, Vatan Şaşmaz'ın katili Filiz Aker kimdir soruları akıllara geldi. Peki Filiz Aker kimdir, Vatan Şaşmaz kimdir?

FİLİZ AKER KİMDİR?

Filiz Aker doğum tarihi: 5 Ağustos 1963,

Filiz Aker nereli: Doğu yeri İstanbul

Filiz Aker ölüm tarihi ve yeri: 27 Ağustos 2017, Beşiktaş

Filiz Aker'in defnedildiği yer: Tuzla Mezarlığı, Tuzla

1963 doğumlu Filiz Aker, 1990'lı yılların sonuna kadar magazin dünyasının flaş isimlerinden birisiydi. Mankenlik yaparak ünlüler dünyasına giriş yapan Aker aynı zamanda çeşitli sinema filmlerinde de rol aldı. 1987 yapımı İnsan Avcıları filmi ile sinema dünyasına giriş yapan Aker ertesi yıl tam üç filk birden çevirdi. Filiz Aker 1988 yapımı; Kurtlar Geceyi Sever, Sürgün ve Alman Avrat 40 Bin Mark filmlerinde boy gösterdi. Bu filmlerini 1989 yapımı Vahşi ve Güzel ile 1994 yapımı Bir Sonbahar Hikayesi isimli eserler izledi. Aker, İranlı zengin bir sevgiliyle beraber olduktan sonra ise oyunculuğu bırakıp 1998 yılında ABD'ye yerleşti ve ticaretle uğraşmaya başladı. Filiz Aker'in ismi ABD'ye taşınana kadar sık sık magazin dünyasını da meşgul etti

Filiz Aker'in ismi 1990'lı yıllarda TÜRK- İş Genel Sekreteri, eski Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer ile birlikte anılmıştı. Bu iddialar 6 Ağustos 1999 günü Zonguldak'taki evinin önünde Cengiz Balık isimli şahıs tarafından, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren Denizer ile birlikte mezara gitti.

Aker'in ismi bir dönem de olağanüstü hal bölge valilerinden Hayri Kozakçıoğlu ile birlikte anılmıştı. Filiz Aker, 1990 yılında assolist ablası Eda Eren ile birlikte, Hayri Kozakçıoğlu'nun Akatlar Peker Sokak'taki lüks dairesinde kiracı olarak kalmış ve o dönemki magazin basını bu 'ev sahibi-kiracı' ilişkisinin ardında bir aşk hikayesinin olduğunu yazmıştı. Aker'in evlenerek ABD'ye yerleştiği İran asıllı kocasından da birkaç yıl önce boşandığı öğrenildi.

VATAN ŞAŞMAZ KİMDİR?

Vatan Şaşmaz Türk oyuncu, sunucu ve yazardır.

Vatan Şaşmaz doğum tarihi: 8 Ocak 1975, İstanbul

Vatan Şaşmaz ölüm tarihi ve yeri: 27 Ağustos 2017, Conrad İstanbul Bosphorus, İstanbul

Vatan Şaşmaz TV şovları: Çocuklar Duymasın, İş Dünyasi

Vatan Şaşmaz eş: Yasemin Adalı (e. 2015–2017), Nurşen Kocayaş (e. 2011–2014)

Vatan Şaşmaz çocuklar: Asil Vatan Şaşmaz

Gençlik yıllarında fotomodellik yapmıştır. Ayrıca bazı reklamlarda ve kliplerde rol almıştır. Yıllarca Melike Öcalan ile birlikte atv'de sabah programları sunmuştur. Daha sonra yine atv'de Özel Hat isimli bir magazin programının sunuculuğunu üstlenmiştir. Çocuklar Duymasın dizisinde oynadığı Engin karakteriyle geniş çevrelerce tanınmıştır. TGRT için çekilen, Akşemseddin'in hayatının anlatıldığı filmde Akşemseddin'i oynamıştır. 2004 yılında TRT için çekilen Dudaktan Kalbe filminde Doktor Ergun, Keloğlan Kara Prens'e Karşı isimli sinema filminde ise Beyaz Atlı Prens rollerinde oynamıştır.

27 Ağustos 2017 tarihinde İstanbul'daki bir otelde eski manken ve oyuncu Filiz Aker tarafından tabancayla vurularak 42 yaşında öldürüldü.

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