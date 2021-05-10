Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutuyor
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Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutuyor

Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

Filistinliler, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekliyor.

Filistinliler, fanatik Yahudilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesini önlemek için Harem-i Şerif'te bekliyor.

Binlerce Filistinli sabah namazını, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazın ardından Filistinliler, Mescid-i Aksa'nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından çok sayıda Filistinli, fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa'da kalarak nöbet tutmaya başladı.

Filistinliler, buldukları tahta ve benzeri şeylerle Harem-i Şerif'in bazı noktalarına barikatlar kurdu.

Harem-i Şerif'ten ayrılmayacaklarını dile getiren Filistinliler, sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Fanatik Yahudiler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiği 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre "Kudüs günü" olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen "Kudüs günü" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın çağrıları yapmıştı.

Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutuyor
Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutuyor
Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutuyor
Filistinliler, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için Mescid-i Aksa'da nöbet tutuyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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