Filistinli şehitler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sakarya'da İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Sakarya'da İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs ve Gazze'deki saldırılarında şehit olanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Anadolu Gençlik Derneği üyeleri, Sakarya'nın Karasu ilçesindeki Merkez Camisi'nde cuma namazını eda etti.

Ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılan gruptakiler, daha sonra yaptıkları basın açıklamasıyla İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınadı.

Caminin yanında bulunan 17 Ağustos Parkı'ndaki açıklamaya, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yavuzyiğit, Saadet Partisi İlçe Başkanı Oğuzhan Coşkun, Gelecek Partisi İlçe Başkanı Salim Direk ile vatandaşlar katıldı.

Adapazarı ilçesinde ise camilerde cuma namazı öncesinde verilen hutbelerde Filistin'deki gelişmeler anlatıldı, saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Öte yandan, Yeniden Refah Partisi İl Kadın Kolları üyeleri, Atatürk Kültür Merkezi önünde, saldırıları protesto etti. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek