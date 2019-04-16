- Filistinli doktorlar Mescid-i Aksa'da Hipokrat yemini etti

KUDÜS - Filistin Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan doktorlar Mescid-i Aksa'da Hipokrat yemini etti.

Filistin Kudüs Üniversitesi Tıp Fakültesinden yeni mezun olan doktorlar, sorumlulukları ve yükümlülükleri için Hipokrat yemini töreni düzenledi. Hipokrat yeminlerini Mescid-i Aksa'da eden doktorlar, din, milliyet, cinsiyet, ırk farkı gözetmeden görevlerini yapacaklarına ant içti.

Hipokrat yemini töreninin Mescid-i Aksa'da yapılmasından memnuniyet duyan ibadet edenler, diğer tüm fakültelere seslenerek, hepsinin Mescid-i Aksa'ya sahip çıması gerektiğini ifade etti.

Kaynak: İHA