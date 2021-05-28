"Filistin meselesi" Düzce'de gerçekleştirilen panelde ele alındı
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"Filistin meselesi" Düzce'de gerçekleştirilen panelde ele alındı

'Filistin meselesi' Düzce'de gerçekleştirilen panelde ele alındı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce Üniversitesi (DÜ) Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORAFMER) tarafından "Filistin Zulmünün Merkezinde İsrail" paneli gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Ortadoğu ve Afrika Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ORAFMER) tarafından "Filistin Zulmünün Merkezinde İsrail" paneli gerçekleştirildi.

DÜ Merkez Yerleşkesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Düzce Valisi Cevdet Atay, AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, DÜ Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, DÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Karagöz, üniversitede görevli akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Panele video konferansla katılan Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, Filistin meselesinin, sadece İsrail ve Filistin'in veya bölgedeki Arapların, Hristiyanların ve Müslümanların sorunu olmadığını söyledi.

Filistin meselesinin, bölgedeki istikrarın kilidi haline geldiğinin altını çizen İşbilir, "Filistin meselesini çözmeden Orta Doğu'da barış imkansız olduğu gibi küresel bir barışı da temin etmek mümkün değildir." dedi.

İşbilir, uluslararası sistemin adalet ve çözüm üretemediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İsrail, uluslararası sistemin tıkanmışlığından, uluslararası aktörlerin sessizliğinden ve İslam dünyasının tepkisizliğinden de cesaret alarak mevcut kronik problemi daha da kronikleştiren, işgalci tavırlarını devam ettiren tavır sergiliyor. İsrail işgaline karşı direnen Gazze'yi ise abluka altına alarak kapalı bir hapishane haline getirerek işgal siyasetini daha da acımasız bir hale getiriyor. Bununla birlikte İsrail, sorunun merkezlerinden olan Kudüs'te ise çok farklı siyaset izliyor. Kudüs'ü başkent olarak tanımakla beraber Kudüs'ün Yahudileştirilmesi politikaları devam ediyor. Uluslararası hukukun kurallarını çiğneyen İsrail, işlemedik hiçbir savaş suçu da bırakmıyor. Türkiye gibi birkaç ülke hariç İsrail suçlarını ve provokasyonlarını dünya kamuoyuna anlatan kimse yok."

Panele video konferansla katılan Kanal 7 Dış Haberler Müdürü Taha Dağlı da uluslararası toplumun, Filistinlilere yapılan zulme duyarsız kaldığını kaydetti.

Panelde, DÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zafer Akbaş "Orta Doğu Jeopolitiğinde Güvenlik", ORAFMER Müdürü Ahmet Hüsrev Çelik de "Filistinlilere Yönelik İsrail Şiddeti" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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