Son dakika haberi | Filistin'in merhum Devlet Başkanı Arafat, vefatının 17. ölüm yıl dönümünde anıldı

Filistin'in eski Devlet Başkanı ve Filistin Kurtuluşu Örgütü (FKÖ) ile El Fetih'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın ölümünün 17. yıl dönümü dolayısıyla Ramallah'taki kabrinde anma töreni düzenlendi.

Düzenlenen tören kapsamında, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Muhammed Iştiyye ve birçok Filistinli yönetici, Arafat'ın mezarına çelenk koydu.

Başbakan Iştiyye, yaptığı açıklamada, "Merhum lider Yasir Arafat'ın yokluğunu ve halkımızın ve Arap milletinin büyük kaybını zaman ilerledikçe daha çok anlıyoruz. Ebu Ammar (künyesi) bir roman ve bir direniş timsali, bir lider, komutan, bir vatandaş, Filistin'in, Kudüs'ün ve her şehir, köy ve kampın oğludur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Arafat'ın kabrine doğru yapılan anma yürüyüşüne yüzlerce Filistinli katıldı.

Fetih Hareketi'nin Başkan Yardımcısı Mahmud el-Alul, mezarın önünde toplanan yüzlerce katılımcıya hitaben yaptığı konuşmada, Arafat'ın Filistin ve halkının uluslararası arenada yer almasına yaptığı katkıyı anlatarak, "Arafat, Filistin halkının mücadele kimliğine sahip olağanüstü bir liderdi." dedi.

Filistinliler, Arafat'ı anmak için Batı Şeria'nın El Halil, Beytullahim ve Ramallah kentlerinde anma yürüyüşleri düzenlemişti. İsrail askerleri, Filistin'in efsanevi lideri Yasir Arafat'ın vefatının 17. yılı münasebetiyle düzenlenen anma yürüyüşlerine müdahale etmiş, onlarca kişi atılan gazdan etkilenmişti.

Filistin kamuoyunda 11 Kasım 2004'te vefat eden Arafat'ın İsrail tarafından zehirlenerek öldürüldüğüne dair genel bir kanı bulunuyor. Filistin yönetimi de ölüm koşulları hakkında resmi bir soruşturma komitesinin kurulduğunu duyurmasına rağmen henüz herhangi bir sonuç açıklamış değil.

Arafat 2004'te hastalandı ve grip teşhisi konuldu ancak Filistinli lider bir türlü iyileşemedi. İsrail'in izin vermesinin ardından tedavi için 29 Ekim'de Fransa'ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004'te Paris'te Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaşında hayata gözlerini yumdu.