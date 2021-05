Filistin için dünyaya insanlık ve dayanışma çağrısı

Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık dramı için harekete geçen Türk Kızılay, 'Filistin Özel Yayını' düzenledi.

Gazze ve Kudüs'te yaşanan insanlık dramı için harekete geçen Türk Kızılay, 'Filistin Özel Yayını' düzenledi. Saldırılardan etkilenen masum insanlar için yapılacakların açıklandığı yayında, Filistin'den ve dünyanın çeşitli yerlerinden canlı bağlantılar yapıldı. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Filistin halkının yanında olduklarını dünyaya duyurarak insani yardım ve dayanışma çağrısı yaptı.

Türk Kızılay'ın düzenlediği Filistin Özel Yayını'na Irak Kızılayı Başkanı Dr. Yaseen Ahmed Abbas, Ürdün Kızılayı Başkanı Dr. H.E. Mohammad Al-Hadid, Kuveyt Kızılayı Genel Sekreteri Maha Al Barjas, Uluslararası İnsancıl Hukuk Forumu Başkanı ve Katar Kızılayı'ndan Dr. Fevzi Ousaddik, Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Filistin Direktörü Andrea de Domenico, Gazze Al Amal Yetimhanesi Müdürü Eyad El-Masri, Assalama Derneği Müdürü Muhammed Dewama, For Children Smile Derneği Başkanı Emine Taş gibi isimler de katılarak insanlık çağrısına destek oldu.

Özel yayında konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 'Filistin Yaralı, Uzat Elini' sloganlı yardım kampanyasını yürüttüklerini söyleyerek, Filistin halkına yönelik insani yardım çalışmaları için yaklaşık 60 milyon liralık acil yardım planını devreye aldıklarını açıkladı.

60 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ

Türk Kızılay'ın, Filistin'e yapacağı yaklaşık 60 milyon liralık destek yaraların sarılmasına yardımcı olacak. Al-Kudüs Hastanesi ve Gazze'deki 8 hastaneye ilaç ve tıbbi malzeme, bölge için 10 adet küçük ambulans, 5 adet tam donanımlı ambulans tedariği yapılacak. Saldırılardan etkilenenlere 22 bin 500 gıda kolisi, 22 bin 500 hijyen kolisi temin edilecek.

Evleri zarar gören 400 aileye nakdi yardım, 300 aileye kira desteği verilecek. Gazze'deki elektrik sıkıntısından etkilenen hastanelere jeneratörler için 147.000 litre yakıt desteği ulaştırılacak. Öte yandan bombardıman nedeniyle evsiz kalan ve bu nedenle Gazze'deki 11 okulda barınmak zorunda kalan binlerce insan için yardım destekleri, 300 yetime 1 yıllık destek verilecek.

"İNSAN EVLADI BU ACILARI KALDIRAMAZ"

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, bölgedeki çatışmaların insani, ruhani ve siyasi boyutları olduğunu belirterek bugün dünyadaki genel duruşun Filistin'in haklılığı üzerine olduğunu vurguladı. Kınık şunları söyledi:

"Filistin'de şu anda çekilen acılar bir insan evladının kaldırabileceği acılar değil. Bu insanlar çok uzun yıllardır bu sıkıntıların içindeler. Kızılay olarak 'Filistin Yaralı Uzat Elini' kampanyamız ile 60 milyon liralık bir proje paketimiz var. Filistinlilerin içine düştüğü durum küresel bir sorundur. Buradaki sorunun çözümü tüm dünyaya örnek olacaktır. Bugün barışın yolu, bu şiddetin ortadan kalkması ve Birleşmiş Milletler'in geçmişte açıkladığı statünün kabulüdür."

Bugün Gazze'nin büyük bir hapishane konumunda olduğunu da ekleyen Kınık, "Abluka nedeniyle buradaki insanlar çok büyük sıkıntılar yaşıyor. Dünyanın en dar ve sık yerleşim yerinin olduğu Gazze'ye aynı anda 200 uçakla havadan saldırı yapılıyor. Siviller büyük bir tehdit altında" diye konuştu.

OLCAY: GAZZE'YE İNSANİ YARDIM KORİDORU AÇILMALI

Yayına Kudüs'ten katılarak açıklamalarda bulunan Türk Kızılay Filistin Delegasyon Başkanı Yiğit Olcay ise Gazze'de bir insani yardım koridoru açılmazsa çok büyük bir insani kriz yaşanacağını belirterek şunları söyledi:

"İlk etapta Kudüs Kızılayı'nın güçlenmesi adına ilaç ve 2 adet ambulans tedariki yaptık. Kudüs'te yardımların ulaştırılması konusunda bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ama Gazze'de büyük bir sıkıntı var. 880 ev yıkılmış, yollar hasar almış durumda. Yollarda ilerlerken yakın mesafelerimizde bombardımanlar oluyor. Şu anda Gazze'de 17 bin kişi evsiz kalmış durumda. İlk etapta evsiz kalanlar için gıda, hijyen, yatak, battaniye gibi temel ihtiyaçlarımız var. Gazze'de sadece 6 saat elektrik veriliyor ve hayat durmuş durumda. İnsanlar o eski savaş günlerini yaşıyor. İnsanlarda derin bir umutsuzluk hali var. Filistin Kızılayı'nı desteklemek için dar sokaklarda görev yapabilecek küçük ambulanslar tedarik etmeye çalışıyoruz. Büyük ambulanslara da ihtiyaç var. Gazze'de olması gereken ilaç stokları yeterli değil. Zaten ambargo nedeniyle de bir sıkıntı vardı. İlaç ve medikal sarf malzemeleri 1-2 gün içinde tükenecek. Gazze için bir insani yardım koridoru açılmazsa büyük sıkıntılar yaşanacak."

MUSTAFA: DÜNYANIN SESSİZLİĞİ UTANÇ VERİCİ

Yayına katılan Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa da Filistin'de yaşananlara karşı dünyanın sessizliğinin utanç verici olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Türkiye, topraklarımızda yaşanan bu zalim saldırıya karşı halkımızın yayında yer alıyor. Halkımız çok büyük bir zulüm ve baskı altında. Burada 1500'ün üzerinde yaralımız ve 130'un üzerinde şehidimiz var. İsrail'in zalim saldırıları devam ediyor. Okullar ve kamu binaları bombalanıyor. İnsani krizin derinleşmesi, yayılarak devam etmesi söz konusu. Bu yaşadıklarımız tarihte daha önce yaşanan katliamları hatırlatıyor. Kadın ve çocuklarımız yıkıntıların altında kalıyor. İsrail savaş suçu işlemeye devam ediyor. Dünyanın sessizliği hepimiz için utanç verici. Gazze'de hayatın tamamen durmasını istiyorlar. Bu devletin tarihi zulüm tarihidir. İnsanlarımız mülteci kamplarında yaşam mücadelesi veriyor. İlelebet bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Her türlü temel insani ihtiyacın acilen sağlanması gerekiyor."

KHATİB: AİLELERİ TÜM FERTLERİYLE YOK EDİYORLAR

Filistin Kızılayı Genel Başkanı Dr. Younis Al Khatib ise Türk Kızılay'a verdikleri destek için teşekkür ederek, "Acımasız bir saldırıyla karşı karşıyayız. Aileler tüm fertleriyle hedef alınıyor ve yok ediliyorlar. Şiddetli bombardımanlar Gazze şeridini hedef alıyor. 12 kat ve üzerinde 76 apartman yıkıldı. Bu bir insanlık suçudur. Bombardımanda hedef olan sivillerin kurtarılması ve tedavi edilmesi gerekiyor. Tük Kızılay ile yaptığımız dayanışma bize güç veriyor" dedi.

HAGON: DERİN BİR İNSANİ KRİZ YAŞANIYOR

IFRC Filistin Delegasyon Başkanı Kirsten Hagon da Filistin'de şu anda ciddi ve derin bir insani kriz yaşandığını belirterek, "Her an, her saniye insanların hayatları yok olmaya devam ediyor. Çok sayıda Kızılay ve Kızılhaç ekibi yaraları sarmaya devam ediyor. Çatışmaların ortasında ihtiyacı olan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

SCHMALE: 41 BİN KİŞİ 50 OKULA YERLEŞTİRİLDİ

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze Direktörü Matthias Schmale ise "Filistinlilerin yaşadığını çok yakından gördük. Burada çok üzücü bir süreç yaşanıyor. Evsiz kalanlar saldırılardan korkuyor. 41 bin kişi 50 okula yerleştirildi. Bunlara destek vermemiz gerekiyor. Üstelik kovid salgını da devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DELGADO: HASTANELER VE ALTYAPI CİDDİ ZARAR GÖRDÜ

ICRC MENA Bölge Direktör Vekili Jose Antonia Delgado da "Çatışmalar yoğunlaşıyor. Gazze'de hastaneler ve altyapı ciddi zarar gördü. Sürekli olarak taraflara uluslararası insani ilkeleri hatırlatıyoruz. Sivillere yönelik her türlü saldırı derhal durdurulmalı. Gazze'de hastanelere desteğe devam ederek acil ihtiyaçlara cevap vermeye çalışıyoruz. Karmaşık koşullar nedeniyle yardımları ulaştırmakta zorlanıyoruz" dedi.

Çatışmalardan etkilenen Filistin halkına el uzatmak isteyen hayırseverler, www.kizilay.org.tr web adresinden, 168 ücretsiz danışma ve bağış hattından, mobil uygulamadan, bankalarda bulunan Kızılay bağış hesapları ile internet bankacılığından ve SMS yöntemiyle 2868'e FİLİSTİN yazıp göndererek 10 lira ile destek olabiliyor.

