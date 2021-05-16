Filistin için dua eden din adamı tutuklandı!

Müslüman olan Pakistan ve Hindu dinine sahip Hindistan sınırındaki tartışmalı bölge Kaşmir'in Hindistan yönetimi altındaki Srinagar şehrinde Hindistan polisi "Filistin'e destek oldukları" 20 kişiyi tutukladı. Tutuklananların içinde Filistin için dua ettiği suçlaması yöneltilen Müslüman bir din adamı, ve duvara resim çizen bir sanatçı da var.

Kaşmir'liler Cuma namazının ardından sokaklara dökülmüş ve İsrail'i Gazze'ye yaptıkları ve sivilleri hedef aldıkları hava saldırısı başta olmak üzere işlediği tüm insanlık ve savaş suçlarından dolayı protesto ederek Filistin halkıyla birliklerini göstermek için Filistin bayrakları sallamışlardı.

Hindistan karşıtı görüşlerin yoğunlukta olduğu bölgede İsrail karşıtı protestolar başlayınca, dünyanın en militarize olmuş bölgelerinden biri olan Kaşmir'deki Hindistan'a bağlı polis güçleri anında tepki vererek Filistin'e destek yürüyüşlerine müdahale ettiler.

Aşırı sağcı Hindu bir partinin yönetiyor olduğu Hindistan, 2019'da Kaşmir Bölgesi'nin hukuki olarak kazandığı otonom statüsünü kendi kararıyla kaldırmıştı. Bu olayın sonucunda ise iyice gerilen bölgede protesto ve toplanma hakları ise askıya alınmıştı. Bölgede iki nükleer güç olan Pakistan ve Hindistan ise geçtiğimiz aylarda uçaklarla yapılan hava saldırılarına varan bir gerilim sarmalının içine girmişti.

Aşırı sağcı Hindu Neandra Modi tarafından yönetilen Hindistan'ın bölgedeki tutumunda İslam karşıtlığı çok önemli bir yer tutuyor.

"ÜZÜNTÜMÜZÜ BİLE İFADE EDEMİYORUZ"

Srinagar'da yaşayan ve olayın akabinde tutuklanan 32 yaşındaki grafiti sanatçısının ailesi ise sanatçının ifade özgürlüklerini sansürlemesi yüzünden Hindistan devletini eleştiri yağmuruna tuttu. Kız kardeşi Muzamil Firdeous ise "(Kardeşim) Neden gözaltında tutuluyor? Ne yaptı? Devet burda sanatı mı yasakladı?" diye soruyor ve ekliyor: "Tüm dünya İsrail vahşetine karşı sesini çıkartabiliyorken biz bu konuda sanat bile yapamıyoruz. Eğer Filistin için hüznümüzü ifade edemeyeceksek biz nasıl bir demokraside yaşıyoruz?"

Sanatçı'nın ailesi ise endişeli. "Sağlık sorunları yaşıyor ve Covid-19 salgını varken Hindistan'da bir hapishanede olması onun için çok tehlikeli" diye belirtiyor.

FİLİSTİN İÇİN DUA ETMESİ TUTUKLANMASINA YETTİ

Hindistan'da polis şiddetine maruz kalan ve tutuklanan 20 kişinin içinde olan Müslüman din adamı Sarjan Barkati'nin tutuklanma sebebi ise "Filistin için dua etmesi." Güney Kaşmir'in Shopian kentinde yaşayan din adamının tek suçu ise bir Camii'de dua ederek Filistin'e destek olmak.

Barkati'nin eşi "O yanlış hiçbir şey yapmadı. Bir din adamı olarak sadece dua etti ve bu sabah polis tarafından evimize yapılan baskınla tutuklandı. Ailesi olarak onu görmek istedik ama buna bile izin vermediler." dedi. Tutuklananların akıbetinden endişeleniliyor.

HİNDİSTAN POLİSİ İSE AYIBINI ÖRTMEYE UĞRAŞIYOR

Hindistan polisi ise kendini savunmak için "2019'da Hindistan'ın Kaşmir'in otonomluk statüsünü kaldırmasından sonra insanlarda büyük bir öfke geliştiğinin farkındayız ve sokaklara çıkmak için herhangi bir tetikleme yeterli oluyor." ifadelerinde bulundu. "Tetiklendiğinde ise bu gösterilerin ayrılık-yanlısı protestolara dönüşüp kontrolden çıkması işten bile değil." diyerek Hindu faşizminin İsrail faşizmine desteğini örtmeye çalıştı.