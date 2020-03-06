Filistin'de korona virüsü vakası 7'ye yükseldi

06.03.2020 16:24 | Son Güncelleme: 06.03.2020 16:34

Filistin Sağlık Bakanı Mai Kaileh, ülkede korona virüsü vaka sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı.



Batı Şeria'daki Beytüllahim kentinde korona virüsü vaka sayısının 7'ye yükseldiği açıklandı. Yetkililer hastalığa yakalandığından şüphelenilen 20 kişiye yapılan test sonucu 7 kişide pozitif sonuç çıktığı açıklandı. 20 Filistinlinin Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde bir grup Yunan turistin 23-27 Şubat arasında kaldığı bir otelde çalıştığını ortaya koydu. Hastaların karantinaya alındığı aktarıldı. Beytüllahim'de yakınlarındaki Angel Otel'de 40 kişinin karantina altında tutulduğu belirtildi. Beytüllahim'de yapılması planlanan maraton ve yapılacak toplu etkinlikler iptal edildi.



Sağlık Bakanı, hastalığın yayılmasını önlemek için tüm önlemlerin alınacağını söyledi. - BEYTÜLLAHİM

Kaynak: İHA